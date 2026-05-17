ثبت لحظهای کالا در سامانه جامع انبارها الزامی است
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تأکید بر الزامی بودن ثبت کالا در سامانه جامع انبارها گفت: تمام فعالان تجاری شامل تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، پخشکنندگان و تأمینکنندگان،در صورت نگهداری کالا خارج از محل تولید یا عرضه، موظف به ثبت انبار و ثبت لحظهای ورود و خروج کالا هستند و در صورت تخلف، مشمول برخورد قانونی و جریمه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
کوروش مرادی، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، با حضور در برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز اظهار کرد: تمام فعالان تجاری اعم از تولیدکننده، توزیعکننده، پخشکننده و تأمینکننده، چنانچه کالاهای خود را خارج از محل تولید یا عرضه نگهداری کنند، مشمول ثبت انبار در سامانه جامع انبارها هستند. در واحدهای تولیدی نیز هرگونه جابهجایی کالا، از ورود مواد اولیه به انبار یا سوله تا انتقال به خط تولید و همچنین بازگشت و نگهداری محصول نهایی، باید بهصورت لحظهای در سامانه ثبت شود.
مرادی با اشاره به گروههای کالایی مشمول این طرح تصریح کرد: هفت گروه کالایی اصلی موظف به ثبت در سامانه هستند و در صورت ثبت نکردن کالا، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد. بر اساس ضوابط قانونی، واحدهایی که کالاهای خود را در سامانه ثبت نکنند، به پرداخت جریمهای معادل یکچهارم ارزش کالای ثبتنشده محکوم خواهند شد.
وی با بیان اینکه استان البرز در حوزه ثبت انبارها و میزان تراکنشهای سامانهای جایگاه مطلوبی در کشور دارد، گفت: رصد انبارها بهصورت روزانه انجام میشود و هرگونه تخلف شناساییشده در سامانه جامع انبارها، طبق قانون مورد رسیدگی و برخورد قرار میگیرد.
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود برخی مواد غذایی در مقاطعی را ناشی از جنگ روانی دشمن عنوان کرد و گفت: ناامیدی و ایجاد بدگمانی نسبت به عملکرد مسئولان و خدمتگزاران مردم یکیاز عملیاتهای روانی دشمن بود که در جنگ رمضان در قالب کمبود و نبود کالاهای ضروری زندگی از طرف دشمن ایجاد شد.