به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر عباس چنانه با اشاره به اهدای اعضای یک جوان خوزستانی به بیماران نیازمند، اظهار کرد: با اعلام مرگ مغزی زنده‌یاد «فهیمه جلیلیان» ۵۵ ساله اهل خرمشهر از سوی تیم پزشکی و با رضایت خانواده، اعضای بدن وی به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی با اشاره به نجات سه بیمار با اهدای اعضای این جوان افزود: دو کلیه وی در بیمارستان گلستان اهواز به یک زن ۵۹ ساله اهواز و یک مرد ۵۹ ساله اهل هویزه با موفقیت پیوند زده شد. کبد وی نیز برای پیوند به شیراز ارسال شد.