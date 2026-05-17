تحریمها مانع حضور ایران در مسابقات جهانی
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای گفت: با وجود توانمندی بالای جوانان ایرانی، تحریمها مانع شرکت در برخی رشتههای تخصصی مانند تراش فلز CNC شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور از آغاز اردوهای آمادگی تیم ملی مهارت ایران برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ شانگهای خبر داد و بر نقش این رقابتها در ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی و انتقال فناوری تاکید کرد.
غلامحسین محمدی در نشست خبری امروز ۲۷ اردیبهشت ماه با اشاره به برگزاری این مسابقات گفت: علیرغم فشارهای دشمنان، جوانان ایران با امید در مسابقات جهانی مهارت شرکت خواهند کرد و این رویدادها رسالت تقویت حرفهها و ایجاد امید در جامعه را بر عهده دارند.
وی افزود: سازمان آموزش فنی و حرفهای به دنبال آزاد کردن توان نهفته در جامعه و افزودن آن به توانمندی جوانان و کشور است. این مسابقات ضمن فراهم کردن فرصت درخشش جوانان، به تنوع رشتهای و ارتقای زیرساختهای مهارتآموزی در کشور کمک شایانی میکند.
محمدی با بیان اینکه مسابقات ملی باعث تنوع رشتهها و افزایش دسترسی عادلانه به ابزارهای حرفهای میشود، گفت: این رقابتها کیفیت آموزشهای داخلی را به سطح جهانی نزدیک و همتراز میکند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور افزود: حضور جوانان ایرانی در مسابقات جهانی، دسترسی ما را به فناوری و انواع امکانات آموزشی مهارت در سطح بینالمللی فراهم میکند و باعث تحرک و نوسازی زیرساختها میشود.
وی با اشاره به تاثیر تحریمها در این حوزه، گفت: برخی تحریمها مانع حضور ایران در رشتههای تخصصی مانند تراش فلز CNC شده است، اما ایران تلاش میکند در رشتههایی که از ظرفیت بالایی برخوردار است، با قدرت رقابت کند.
محمدی از آغاز کمپ ملی آمادهسازی تیم مهارت ایران از ۱۰ خرداد در مرکز تربیت مربی سازمان خبر داد و گفت: برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، این اردو برگزار میشود و در آن ۱۴۰ نفر از جوانان کشور از ۲۷ استان در بیش از ۲۰ رشته مهارتی آموزشهای تخصصی میبینند.
وی افزود: در این کمپ تلاش میشود با فراهم کردن تجهیزات و ابزارهای پیشرفته، نمایندگان نهایی ایران برای حضور در مسابقات جهانی انتخاب شوند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حضور در مسابقات جهانی مهارت را راهبردی دانست و گفت: حدود ۳۰ درصد انتقال فناوری در جهان از طریق تکنسینها انجام میشود و حضور جوانان ایرانی در این رقابتها میتواند به انتقال دانش و فناوری به کشور کمک کند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در پایان گفت: دولت و سازمان بر تداوم این رویدادها تأکید دارند و علاوه بر اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی شانگهای در شهریورماه، برنامهریزی برای برگزاری مسابقات آزاد مهارتی و بیستوسومین دوره مسابقات ملی مهارت نیز در سال آینده انجام شده است.