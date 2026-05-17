توسعه سواحل مکران به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، اکنون با ورود صنایع مادر نظیر فولاد، وارد فاز جدیدی از اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مسئول گروه امانی شهرک فولاد مَکُران چابهار با تشریح آخرین وضعیت ساخت فاز‌های این مجتمع، گفت: مشارکت بی‌سابقه سرمایه‌گذاران بومی، تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و انرژی، کلید بهره‌برداری از ظرفیت‌های صادراتی این ابرپروژه است.

رضا محمدی با اشاره به ماهیت فنی صنعت فولاد، بر لزوم جانمایی دقیق این واحد‌ها تأکید کرد و افزود: به دلیل نیاز مبرم صنایع فولادی به منابع آبی گسترده، استقرار این مجتمع در کنار سواحل چابهار یک تصمیم هوشمندانه و مهندسی‌شده است.

وی اتصال این منطقه به آب‌های آزاد بین‌المللی را مزیتی منحصر‌به‌فرد دانست که نه تنها چالش تأمین آب را مرتفع می‌سازد، بلکه هزینه‌های لجستیکی برای صادرات محصولات تولیدی به بازار‌های جهانی را به حداقل می‌رساند.