به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی تایباد گفت: مأموران در ایستگاه بازرسی شهید صارم بافنده در محور تایباد-تربت جام، یک دستگاه خودروی سواری را متوقف می‌کنند که در بازرسی از آن، موفق به کشف ۱۸ هزار و ۹۶۰ عدد قرص می‌شوند.

سرهنگ امیر امیراحمدی افزود: کارشناسان ارزش این محموله داروی قاچاق را حدود ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برآورد کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این اقدام شناسایی، خودروی سواری توقیف می‌شود و یک نفر به‌عنوان متهم دستگیر که با تشکیل پرونده حقوقی راهی مراجع قضایی شد.

وی بیان کرد: در شرایط کنونی کشور، برخی از افراد سودجو به دنبال عرضه خارج از شبکه دارو و دیگر اقلام اساسی و حتی خروج قاچاقی هستند که پلیس به‌صورت قاطع با این افراد برخورد خواهد کرد.

سرهنگ احمدی گفت: برقراری نظم و امنیت نیازمند مشارکت همگانی و همکاری عمومی است و از مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به سامانه تلفنی ۱۱۰ گزارش دهند.