همزمان با بیستمین سالگرد آغاز به کار رادیو گفت‌و‌گو، قائم‌مقام این شبکه رادیویی از تغییر رویکرد برنامه‌سازی، حرکت به سمت برنامه‌های تعاملی و تمرکز بر تحلیل تحولات روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید وحید موسوی قائم‌مقام شبکه رادیویی گفت‌و‌گو با حضور در استودیو شبکه خبر با اشاره به آغاز به کار این شبکه در ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۵ با شعار «صدای اندیشه‌ها» گفت: تحولات ناشی از جنگ و رخداد‌های اخیر باعث شد بسیاری از برنامه‌های این شبکه دستخوش تغییر شود و در جلسات مختلف تلاش کردیم با بازطراحی جدول پخش، برنامه‌ها را منسجم‌تر و متناسب با سیاست‌های کلان رسانه تنظیم کنیم.

وی با اشاره به حمله سال گذشته به ساختمان شیشه‌ای صداوسیما افزود: پس از این اتفاق، برخی برنامه‌ها کوتاه‌تر و هدفمندتر طراحی شدند تا هم بتوانیم نبض تحولات روز را در اختیار داشته باشیم و هم نیاز‌های مخاطبان را بهتر پاسخ دهیم.

موسوی ادامه داد: در یک سال گذشته تلاش کردیم ارتباط نزدیک‌تری با مخاطبان برقرار کنیم و به سمت تعاملی شدن برنامه‌ها حرکت کنیم. البته در این حوزه هنوز کار‌های زیادی پیش رو داریم تا بتوانیم مردم را بیش از گذشته در فرآیند برنامه‌سازی مشارکت دهیم.

قائم‌مقام رادیو گفت‌و‌گو با اشاره به افزایش مخاطبان این شبکه گفت: بر اساس آمار موجود، در یک سال گذشته با رشد مخاطب مواجه بوده‌ایم که نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌های انجام شده در مسیر درستی قرار دارد.

وی درباره سیاست‌های برنامه‌سازی این شبکه پس از تحولات اخیر افزود: با توجه به شرایط جدید و جنگ تحمیلی سوم، سیاست‌گذاری‌های ما نیز بر همین اساس تنظیم شده است.

در قالب کارگروه‌های مختلف در حال بررسی هستیم که پس از پایان این شرایط، چه نوع برنامه‌هایی باید تولید شود تا پاسخگوی نیاز مخاطبان باشد.

موسوی همچنین از طراحی قالب‌های جدید برنامه‌ای در رادیو گفت‌و‌گو خبر داد و گفت: در تلاش هستیم برنامه‌های تعاملی بیشتری تولید کنیم و ارتباط نزدیک‌تری با مردم داشته باشیم.

همچنین طراحی برنامه‌های شبانه و برنامه‌های تخصصی جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره رویکرد محتوایی برنامه‌های این شبکه نیز اظهار کرد: تلاش می‌کنیم در جدول پخش، آخرین تحولات و تحلیل‌های روز را پوشش دهیم.

در حوزه مستند نیز برنامه‌هایی مانند «ساعت صفر» با رویکرد روایت‌محور تولید می‌شود که به بررسی تحولات مختلف می‌پردازد و مخاطبان خاص خود را دارد.

قائم‌مقام شبکه رادیویی گفت‌و‌گو همچنین از تولید مجموعه مستند‌هایی درباره شهدای جنگ اخیر خبر داد و گفت: بر اساس مأموریتی که به رادیو گفت‌و‌گو واگذار شده، چهار مستند درباره شهیدان لاریجانی، شمخانی، خرازی و خطیب تولید و علاوه بر پخش در رادیو گفت‌و‌گو، در اختیار سایر شبکه‌ها نیز قرار گرفته است.

این آثار از طریق تارنمای رادیو گفت‌و‌گو نیز در دسترس مخاطبان است.

موسوی با اشاره به تغییر ساختار برنامه‌ها پس از جنگ گفت: ساختار برنامه‌سازی را به سمت «مستر کنترل» (MC) برده‌ایم تا امکان پوشش گسترده‌تر تحولات فراهم شود.

در کنار برنامه‌های گفت‌و‌گو محور، تولید برنامه‌های مستندگونه نیز در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم تحلیل‌های سریع، دقیق و قابل اتکایی را به مخاطبان ارائه دهیم.

وی در پایان تأکید کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی رادیو گفت‌و‌گو تولید محتوا و شکل‌دهی به گفتمان در جامعه است.

برای تحقق این هدف، لازم است از دیدگاه‌ها و اندیشه‌های مختلف بهره ببریم و با ایجاد فضایی برای تضارب آرا، زمینه شکل‌گیری گفت‌وگوی مؤثر و سازنده را فراهم کنیم.

