دهها تونسی با برگزاری تظاهرات به مناسبت هفتاد و هشتمین سالگرد نکبت در مقابل تئاتر شهرداری در پایتخت تونس این روز را گرامی داشتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی آناتولی، تظاهر کنندگان بر پایبندی خود به حق بازگشت تأکید و اعلام کردند: پس از عملیات «طوفان الاقصی» دیگر نکبتی «شکستی» وجود نخواهد داشت.
این تظاهرات به دعوت انجمن «حامیان فلسطین» تونس و با شعار «ما اینجا را ترک نخواهیم کرد... ریشههای ما عمیقتر از تخریب شماست» برگزار شد.
رضا دبابی معاون رئیس این انجمن در حاشیه این مراسم به این پایگاه گفت: «عنوان اصلی این رویداد، بزرگداشت روز نکبت "شکست" و تأکید بر این است که پس از "طوفان الاقصی" دیگر روز نکبتی وجود نخواهد داشت.»
این در حالی است که در این جنگ تخریب گستردهای رخ داد که تقریباً ۹۰ درصد از زیرساختهای غیرنظامی را تحت تأثیر قرار داد.
این منبع نوشت: سازمان ملل متحد هزینه بازسازی را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
دبابی همچنین با اشاره به تجاوزهای مداوم اشغالگران که با سالگرد نکبت همزمان شده است یورش به مسجد الاقصی و نقض مداوم توافق آتشبس در غزه را محکوم کرد.
وی افزود: شرط بندی اسرائیل روی مقوله «پیرها میمیرند و جوانها فراموش میکنند»، «شرطبندی اشتباهی» دانست و گفت: «آرمان فلسطین فراموش نخواهد شد و بازگشت به دست نسلهای جدید خواهد بود».
وی افزود: «صهیونیستها با وجود گذشت ۷۸ سال از روز نکبت "شکست" همچنان به سیاستهای خود ادامه میدهند و توافقهای بینالمللی را نادیده میگیرند.»
وی اظهار داشت: «آنها سابقه طولانی در زیر پا گذاشتن وعدهها و توافقها دارند که تازهترین مورد آن گسترش ویرانی در غزه با وجود توافق آتشبس است.»
وی در ادامه این مطلب افزود: «آنها همچنین به کوچاندن و شهرک سازی در کرانه باختری، حملات در قدس، تصرف اموال فلسطینیان و یورش به مسجد الاقصی ادامه میدهند.»
وی افزود: با وجود همه اینها، مقاومت ادامه دارد حق بازگشت یک حق است هیچ فاجعهای پس از طوفان الاقصی وجود ندارد و این طوفان آغاز بازگشت واقعی است.
از زمانیکه اسرائیل در بیشتر سرزمینهای فلسطین تاریخی اعلام موجودیت کرد فلسطینیها از اصطلاح نکبت "شکست" برای اشاره به وقایع ۱۵ مه ۱۹۴۸ استفاده میکنند.
با توجه به جنگ مداوم اسرائیل علیه نوار غزه و تشدید حملات ارتش و شهرکنشینان اسرائیلی در کرانه باختری، شرق قدس و توافق آتشبس که از دهم اکتبر به اجرا درآمد امسال هفتاد و هشتمین سالگرد نکبت" شکست" است.
در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حماس و دیگر گروههای فلسطینی عملیاتی را با نام «طوفان الاقصی» آغاز کردند که پایگاههای نظامی و شهرکهای اسرائیلی را هدف قرار داد.
حماس و گروههای فلسطینی اعلام کردند: این عملیات با هدف «پایان دادن به محاصره تحمیلی غزه و خنثی کردن نقشههای نابودی آرمان فلسطین» انجام شده است.
روز بعد اسرائیل با حمایت آمریکا، جنگ نسل کشی علیه نوار غزه را آغاز کرد و به رغم توافق آتشبس که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ به اجرا گذاشته شد، به تجاوز خود علیه غزه ادامه داد که به شهادت حدود ۷۲ هزار فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۱ هزار نفر منجر شد.