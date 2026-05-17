به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، وفایینسب در همایشی به مناسبت هفته جوانی جمعیت و هفته جمعیت، بر اهمیت حمایت از مادران باردار و پیشگیری از سقط جنین تأکید کرد.
وی با اشاره به حضور مادرانی در این برنامه که با همکاری «مرکز مردمی نفس» از تصمیم به سقط جنین منصرف شدهاند، گفت: این مادران اکنون فرزندان خود را در آغوش دارند و از این تصمیم رضایت دارند. هدف از برگزاری این دورهمی ایجاد فضایی برای بیان تجربههای شیرین این مادران و بهرهگیری از آنها بهعنوان سفیران فرهنگی در جامعه است.
وفایینسب همچنین با انتقاد از رواج این نگاه در جامعه که سقط جنین قبل از چهار ماهگی را بیاشکال میدانند، تصریح کرد: برخی افراد و مراکز از جمله داروخانهها و حتی عطاریها بدون توجه به پیامدهای شرعی و اخلاقی، به انجام این اقدام کمک میکنند.
وی با بیان اینکه سقط جنین علاوه بر آسیبهای جسمی، میتواند پیامدهای روحی و اجتماعی جدی برای مادر داشته باشد و از نظر دینی نیز عملی گناهآلود است، اظهار داشت: ترویج این نگاه در نهایت به سلامت جامعه و آینده جمعیتی کشور آسیب میزند و میتواند روند پیری جمعیت را تشدید کند.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، با اشاره به فعالیت «طرح نفس» تصریح کرد: این مجموعه که زیرمجموعه بسیج علوم پزشکی و از سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه سلامت خانواده است، از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده و در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، نقش مهمی در جلوگیری از سقط عمدی جنین ایفا میکند.
فاطمه دانشی با بیان اینکه موضوع سقط عمدی جنین یکی از عوامل اثرگذار بر نرخ موالید و باروری در کشور است، گفت: در قانون جوانی جمعیت بهویژه در بندهای مرتبط با جلوگیری از سقط عمدی، بر این مسئله تأکید شده و مجموعه بسیج علوم پزشکی نیز طرح نفس را در سطح کشور پیگیری کرده است.
وی افزود: در استان یزد نیز با هماهنگی ماماهای مجرب و مجموعه علوم پزشکی، تلاش شده است ضمن ارتقای آگاهی خانوادهها، از تولد نوزادان سالم حمایت شود؛ چراکه مسئله جمعیت از موضوعات اساسی و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده و سقط جنین میتواند تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر شاخصهای جمعیتی داشته باشد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد ادامه داد: در این راستا، سازمانهای مردمنهاد در کنار بدنه دولتی وارد عمل شدهاند تا از طریق آموزش، مهارتافزایی و حمایتهای مالی، به خانوادهها کمک کنند.
دانشی همچنین به حمایتهای دولت در حوزه جوانی جمعیت از جمله واگذاری زمین، تسهیلات فرزندآوری، طرح یسنا، حمایت تغذیهای و طرح «کارت امید مادر» اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: طبق این طرح، مادرانی که فرزندشان از پنجم فروردین ۱۴۰۵ به بعد متولد شود، ماهانه دو میلیون تومان شارژ حمایتی دریافت خواهند کرد.