مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان اظهار کرد: زنان همچنان که پابه‌پای مردان در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، چه بسا جلوتر از مردان در میدان بودند. آنان حتی با تربیت جوانان مؤمن و انقلابی، تأثیر بسیار زیادی در پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی ایران داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زینب پارسافخر بیان کرد: در جنگ سوم تحمیلی، زنان علاوه بر حفظ آرامش در محیط خانه، با آمدن در تجمعات آن هم به همراه خانواده و فرزندان، درس ایمان و ایستادگی را به صحنه ظهور آوردند. دشمنی که هدفش از بین بردن بنیان خانواده بود، در یک موقعیت با تهاجم فرهنگی و یا در صحنه دیگر با بمباران خانه‌های مسکونی، زنان و کودکان را می‌زند تا خانواده را که اصلی‌ترین رکن پیروزی انقلاب اسلامی است، مورد هدف قرار دهد. در جنگ تحمیلی سوم، بانوان میدان خانواده و میدان خیابان را رهبری و هدایت می‌کنند.

پارسافخر در ادامه گفت: حضور بانوان در تجمعات نشان‌دهنده احساس مسئولیت آنان درباره مسائل جامعه است. رفتار مسئولانه بانوان، جامعه را به سمت آرامش، عمل‌گرایی، حمایت اجتماعی و امیدآفرینی سوق می‌دهد و این حضور باعث انسجام اجتماعی می‌شود، اضطراب‌های فردی را کاهش می‌دهد و هویت جمعی را در شرایط خطر تثبیت می‌کند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان تأکید کرد: حضور بانوان در تجمعات به همراه فرزندانشان باعث ترویج فرهنگ ایثار، همدلی و مقاومت در برابر دشمنان می‌گردد. این حضور پیام روشنی به نیرو‌های مسلح می‌رساند که مردم ایران از زن و مرد، کودک و جوان، پشتیبان، همراه و یاور شما خواهند بود.