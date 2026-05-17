وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اینکه «عصر روابطعمومیهای سنتی پایان یافته است»، گفت: دستگاههای فرهنگی، گردشگری و اطلاعرسانی کشور ناگزیرند با بازتعریف ماموریتها، بهرهگیری از هوش مصنوعی، فهم تحولات نسلی و ورود به زیستبوم دیجیتال، ساختارهای خود را نوسازی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما سیدرضا صالحیامیری در آیین گرامیداشت روز ارتباطات و روابطعمومی، در جمع مدیران روابطعمومی، اطلاعرسانی و رسانهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و خبرگزاری میراثآریا، با ترسیم چشماندازی نو از آینده حکمرانی رسانهای و فرهنگی، بر ضرورت «کوچ راهبردی» روابطعمومیها از ساختار سنتی به ساختار هوشمند و شبکهای تاکید کرد.
وی با بیان اینکه «نو شدن، یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی برای بقاست»، اظهار کرد: انسانها، سازمانها و ساختارهایی که در گذشته متوقف میشوند، به تدریج دچار انجماد و ناکارآمدی خواهند شد. بزرگترین خطری که امروز نظامهای اداری و رسانهای را تهدید میکند، ایستایی و ناتوانی در فهم تحولات محیطی است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به تحولات شتابان فناوری و ظهور هوش مصنوعی در عرصه تولید محتوا، تصریح کرد: امروز بسیاری از فرآیندهای تولید محتوا، روایتپردازی و حتی خلق تصویر و صحنه، با فناوریهای هوشمند امکانپذیر شده است و این تحول، صنعت سینما، رسانه و ارتباطات را وارد مرحلهای تازه کرده است. جهان آینده، جهان روایتهای هوشمند، تصویرسازی دیجیتال و ارتباطات شبکهای خواهد بود.
صالحیامیری با تاکید بر اینکه روابطعمومیها باید از نگاههای بسته و درونسازمانی فاصله بگیرند، افزود: ضروری است سلسله نشستهای تخصصی با حضور اندیشمندان، فعالان شبکههای اجتماعی، متخصصان هوش مصنوعی، صاحبان ایده و نیروهای خلاق بیرونی برگزار شود تا دستگاههای فرهنگی بتوانند متناسب با تحولات محیطی، مأموریتهای جدید خود را بازتعریف کنند.
وی ادامه داد: کل ساختار حوزههای گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی نیازمند بازنگری جدی است؛ زیرا ادامه مسیر با ابزارها و الگوهای دیروز، پاسخگوی نیازهای امروز و فردای جامعه نخواهد بود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده صنایعدستی ایران در اقتصاد دیجیتال، گفت: روز گذشته در دیدار با مدیران دیجیکالا، بر ضرورت توسعه بازار فروش صنایعدستی در بسترهای دیجیتال تاکید شد.
وی افزود: صنایعدستی ایران باید در بازارهای جهانی و پلتفرمهای بینالمللی حضور مؤثر پیدا کند. مخاطب در هر نقطه جهان باید بتواند محصول هنرمند ایرانی را انتخاب و دریافت کند. اگر زنجیره ارزش صنایعدستی، از تأمین مواد اولیه تا تولید، بازاریابی، صادرات و عرضه دیجیتال، بازآرایی نشود، این حوزه به تدریج دچار فرسایش و افول خواهد شد.
صالحیامیری با تاکید بر اینکه «گردشگری امروز، بدون تولید محتوای جذاب معنایی ندارد»، اظهار کرد: ایران با برخورداری از بیش از یک میلیون اثر تاریخی، هزاران جاذبه طبیعی، جنگل، کویر، آبشار، کوهستان و تنوع فرهنگی کمنظیر، یکی از غنیترین کشورهای جهان در حوزه مزیتهای گردشگری است، اما این ظرفیتها زمانی اثرگذار خواهند بود که بتوان آنها را با زبان نسل جدید روایت کرد.
وی با بیان اینکه «نسل جدید با زبان و ذائقه متفاوتی زیست میکند»، گفت: نظام ارتباطی و فرهنگی کشور نمیتواند با نسخههای گذشته، با نسل امروز ارتباط برقرار کند. ذائقه فرهنگی، رسانهای، مصرف و سبک زندگی نسل جدید تغییر کرده و ما ناگزیر از فهم این تغییرات هستیم.
صالحیامیری با اشاره به تغییر ماهوی نظام اطلاعرسانی در جهان معاصر افزود: روابطعمومی نهادی برای خلق روایت، تولید ادبیات ارتباطی، اقناع افکار عمومی و برقراری ارتباط مؤثر با متن جامعه است.
صالحیامیری تاکید کرد: دستگاههای اجرایی نباید روابطعمومی را به تریبون تبلیغاتی مدیران تقلیل دهند. روابطعمومی زمانی موفق است که بتواند متناسب با سن، جنس، ذائقه و نیاز مخاطبان، روایت مؤثر تولید کند و میان حاکمیت و جامعه پل ارتباطی بسازد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت ورود میراثفرهنگی به زیست روزمره مردم، اظهار کرد: میراث زمانی زنده و اثرگذار است که در متن زندگی مردم حضور داشته باشد. اگر نتوانیم تمدن، فرهنگ، هویت و جاذبههای ایران را با زبان نسل کودک، نوجوان و جوان روایت کنیم، میراثفرهنگی به مجموعهای خاموش و بیاثر تبدیل خواهد شد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خاطرنشان کرد: نسل جدید بیش از هر زمان دیگری در زیستبوم دیجیتال و شبکههای اجتماعی زندگی میکند؛ بنابراین باید از زبانهای نوین ارتباطی، از جمله انیمیشن، روایت تعاملی، محتوای کوتاه و ابزارهای هوشمند برای معرفی جذابیتهای ایران بهره گرفت.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای مجموعه روابطعمومی وزارتخانه و خبرگزاری میراثآریا، بر ضرورت برگزاری نشستهای تخصصی، آزاداندیشانه و مسئلهمحور تاکید کرد و گفت: روابطعمومی برای بقا، اثرگذاری و کارآمدی، ناگزیر از یک مهاجرت بنیادین از فضای سنتی به زیستبوم هوشمند، شبکهای و آیندهمحور است.