مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از تبدیل‌شدن دشت مهیار به محور جدید گردشگری مقاومت استان و کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان امروزدر نشست برنامه‌ریزی مراسم بزرگداشت سوم خرداد و رونمایی از لوح ثبتی معجزه الهی دشت مهیار گفت: با ثبت میراث معنوی معجزه الهی دشت مهیار و برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد‌های ملی در این منطقه، دشت مهیار ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از محور‌های مهم گردشگری مقاومت در کشور را دارد.

امیر کرم‌زاه با اشاره به واقعه دشت مهیار گفت: آنچه در دشت مهیار رخ داد از سوی بسیاری از راویان و شاهدان به‌عنوان یک معجزه الهی توصیف‌شده است.

وی با بیان اینکه این رخداد‌ها بخشی از حافظه تاریخی و هویتی ملت ایران محسوب می‌شود، گفت: ثبت معجزه الهی دشت مهیار در فهرست میراث معنوی کشور اقدامی مهم در راستای حفظ این روایت تاریخی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: رویداد‌های مرتبط با دشت مهیار می‌تواند علاوه بر تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک مسیر جدید گردشگری موضوعی در استان باشد.

کرم‌زاده با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این منطقه گفت: معاونت میراث‌فرهنگی برای ثبت میراث معنوی این واقعه تلاش‌های ارزشمندی انجام داده و در ادامه نیز معاونت گردشگری باید با همکاری دستگاه‌های مختلف زمینه برگزاری رویداد‌های منظم و برنامه‌های فرهنگی در این منطقه را فراهم کند تا دشت مهیار به مقصدی شناخته‌شده در حوزه گردشگری مقاومت تبدیل شود.

گردشگری مقاومت یکی از شاخه‌های مهم گردشگری فرهنگی است که در بسیاری از کشور‌ها نیز موردتوجه قرارگرفته و ایران با توجه به تجربه دفاع مقدس ظرفیت‌های گسترده‌ای در این حوزه دارد.