پخش زنده
امروز: -
حاجیه خانم «لیلا شورزند»، مادر شهید مدافع وطن «محمد مهدی باقری سرخی»، با حضور در موکبهای مردمی قائمشهر، بر ادامه راه فرزند شهیدش در صیانت از نظام و ولایت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اجتماعات شبانه مردم ولایتمدار قائمشهر در میدان آیتالله طالقانی، این روزها شاهد حضور پرشور و حماسی مادری است که فرزند خود را در راه دفاع از حریم ولایت تقدیم کرده است؛ حاجیه خانم «لیلا شورزند»، مادر شهید والامقام «محمد مهدی باقری سرخی»، هر شب با حضور در موکبهای مردمی، رسالت پذیرایی از شرکتکنندگان در این تجمعات را بر عهده دارد.
این مادر شهید که با افتخار تصویر فرزندش را بر سینه دارد، با تکریم مقام شامخ امامِ شهید و شهدای وطن گفت: افتخار میکنم که فرزندم در راه انقلاب، اسلام و رهبری تا آخرین لحظه مقاومت کرد و به آرزوی دیرینهاش که شهادت بود، رسید.
وی با اشاره به لحظه شنیدن خبر شهادت فرزندش در جریان حملات جنایتکارانه به بیت رهبری، افزود: وقتی شنیدم دشمنان صهیونیستی و آمریکایی به حریم ولایت جسارت کردهاند، دانستم که محمد مهدی من فدایی شده است و خدا را بابت این قربانی شکر کردم.
حاجیه خانم شورزند خطاب به رئیسجمهور آمریکا، بر پایداری ملت ایران تأکید کرد و گفت: اگر ترامپ خبیث گمان میکند با شهادت فرزندان ما، اراده این ملت زمینگیر میشود، سخت در اشتباه است. من همچون کوه دماوند استوار ایستادهام و تا آخرین قطره خون در کنار رهبر معظم انقلاب و مردم، راه امام و پسرم را ادامه میدهم.»
این مادر شجاع در پایان با تأکید بر آمادگی خانواده خود برای فداکاری در راه میهن تصریح کرد: ما برای دفاع از این خاک و انقلاب، یک محمد مهدی را تقدیم کردیم، اما چهار عضو دیگر خانواده ما همگی جانفدای ایران هستیم و من خود اولین نفری خواهم بود که در مسیر صیانت از رهبری و میهن فدا میشوم.
شهید محمد مهدی باقری سرخی از شهدای مدافع وطن در جنگ رمضان است که در جریان تجاوزات و حملات موشکی نیروهای آمریکایی و صهیونیستی به بیت مقام معظم رهبری، در کنار امامِ شهید به فیض عظیم شهادت نائل آمد.