مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: در این همایش از ۱۶۰ سفیر و مراقبان سلامت و دانشآموزان عضو تشکل دادرس و خانواده شهید حامد رجبیمقدم از شهدای جنگ رمضان قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نرگس دستیار در آیین افتتاحیه برنامههای هفته سلامت که با حضور مراقبان و سفیران سلامت و دانشآموزان عضو انجمن «دادرس» در بندرانزلی برگزار شد، بر اهمیت ترویج فرهنگ سلامت در مدارس و نقش آموزش در ارتقای آگاهیهای بهداشتی دانشآموزان تأکید کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به جایگاه مدارس در نهادینه سازی سبک زندگی سالم گفت: آموزش مهارتهای مرتبط با سلامت و تقویت سواد سلامت در میان دانشآموزان از مهمترین رویکردهای نظام تعلیم و تربیت است و مشارکت فعال سفیران سلامت و دانشآموزان عضو انجمن «دادرس» میتواند نقش مهمی در گسترش این فرهنگ در مدارس و خانوادهها داشته باشد.
در حاشیه این برنامه، ایستگاه امداد و نجات دادرس و ایستگاه خدمات دندان پزشکی با استقرار یونیت سیار دندانپزشکی دایر شد و بخشی از خدمات اولیه بهداشت دهان و دندان به تعدادی از دانشآموزان ارائه شد.
در این آیین همچنین، از خانواده شهید حامد رجبیمقدم از شهدای جنگ رمضان و ۸۵ نفر از سفیران سلامت و دانشآموزان عضو تشکل دادرس و ۷۵ نفر از مراقبان سلامت برتر استان به پاس تلاشها و فعالیتهای آنان در حوزه ارتقای سلامت در مدارس تجلیل شد.