فرمانده انتظامی امیدیه از اجرای طرح امنیت محلهمحور در سطح این شهرستان و دستگیری ۵۴ سارق و متهم فراری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند اظهار کرد: در عملیاتهای طرح محله محور ابتدا، ۱۳ قطعه پرنده کمیاب که بهصورت غیرقانونی نگهداری میشدند، کشف و در این رابطه ۲ نفر دستگیر شدند.
وی افزود: در ادامه اجرای این طرح، ۳۴ نفر معتاد متجاهر از سطح معابر جمعآوری و برای طی مراحل قانونی و درمان به مراکز مربوطه معرفی شدند.
فرمانده امیدیه همچنین از کشف ۴۸ فقره انواع سرقت خبر داد و گفت: در این خصوص نیز ۲۱ نفر سارق و ۳۱ نفر مجلوب (شخص ثالث دعوی) و محکوم متواری شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.
وی بیان کرد: در راستای ارتقای انضباط ترافیکی و برخورد با تخلفات حادثهساز نیز، ۵۸ دستگاه خودرو متخلف توقیف و ۸۳ دستگاه موتورسیکلت فاقد مدارک قانونی نیز به پارکینگ منتقل شد.
سرهنگ دادوند با تاکید بر تداوم اجرای طرحهای امنیت محلهمحور گفت: حضور مستمر و هدفمند پلیس در محلات، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش آرامش شهروندان دارد.