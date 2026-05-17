گذار به ارتباطات دانش‌بنیان و مدیریت هوشمند تصویر ایران در عرصه بین‌المللی ضرورت دارد و هنر روابط‌عمومی عاملی کلیدی برای تبدیل ظرفیت‌های گردشگری کشور به مزیت‌های رقابتی است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی در یادداشتی نوشت: بیست و هفتم اردیبهشت، روز ملی ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی تلاشگران، متخصصان و هوشمندان این عرصه که با هنر و تخصص خویش، پنجره‌ای رو به آگاهی و تعامل می‌گشایند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. این روز نماد ارج نهادن به دانش، تخصص و تعهدی است که در مسیر شفافیت و پیوند میان جامعه و سازمان‌ها گام برمی‌دارد.

در صنعت گردشگری، «ارتباطات» تنها یک ابزار رسانه‌ای نیست، بلکه ستون اصلی توسعه و قلب مدیریت «تجربه سفر» است. ۲۷ اردیبهشت‌ماه فرصتی است تا نقش حیاتی این حوزه را در مسیر شکوفایی ایران عزیز بازخوانی کنیم. گردشگری ایران لبریز از فرصت‌های بی‌نظیر است؛ از تمدن کهن تا فرهنگ مهمان‌نوازی. اما این داشته‌ها به‌خودی‌خود شکوفا نمی‌شوند. هنر روابط عمومی در عصر حاضر، تبدیل این ثروت‌های خدادادی به «مزیت‌های رقابتی» در سطح جهانی است.

در این مسیر، چهار راهبرد کلیدی را دنبال می‌کنیم:

۱. مدیریت هوشمند تصویر ایران: در دنیای پرچالش امروز، مأموریت روابط عمومی صیانت از تصویر واقعی کشور است. ما باید با دیپلماسی فرهنگی، پیام «امنیت در اصالت» ایران را به بازار‌های جهانی مخابره کنیم و پیوند خود را با جهان زنده نگه داریم.

۲. روایت‌گری از «تجربه انسانی»: محصول گردشگری، نه یک کالا، بلکه یک تجربه زنده است. انتظار می‌رود روابط عمومی‌ها با هنر روایت‌گری، جوامع محلی و سرمایه‌های انسانی را به عنوان نگهبانان فرهنگ ایران معرفی کنند؛ چراکه سفر بدون روایت صحیح، فاقد معناست.

۳. گذار به ارتباطات دانش‌بنیان: دوران مدیریت سنتی سپری شده است. روابط عمومی پیشرو باید با استفاده از «تحلیل داده‌ها» و فناوری‌های نو، رفتار گردشگر را پایش کند. این تنها راه مدیریت هوشمند مقاصد گردشگری است.

۴. تسهیل‌گری و امیدآفرینی: روابط عمومی باید پل ارتباطی میان دولت، بخش خصوصی و استارتاپ‌ها باشد. تبیین ظرفیت‌های قانونی و حمایت از سرمایه‌گذاران، وظیفه‌ای است که مسیر رشد این صنعت را هموار می‌کند.

در پایان، معتقدم «ارتباطات صادقانه» کلید حل ناهماهنگی‌ها و پیوند میان صنعت و دانشگاه است. امیدوارم با برندسازی جهانی، ایران عزیز را به جایگاه شایسته‌اش در قلب گردشگران جهان بازگردانیم.

دیگربار، این روز خجسته را به تمامی سفیران آگاهی و هنرمندان عرصه ارتباطات تبریک گفته و برای همگان از درگاه خداوند متعال، توفیق در مسیر اعتلای نام ایران اسلامی و توسعه پایدار صنعت گردشگری را مسألت دارم.