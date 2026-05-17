به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موسم گرامیداشت شهادت امیر عالیقدر و دانشمند ارتش اسلام، "سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده"، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا



موسم گرامیداشت شهادت امیر عالیقدر و دانشمند ارتش اسلام، "سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده"، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، که در جنایت حمله تروریستی و جنایتکارانه دشمن امریکایی صهیونی همزمان با امام شهید و دیگر فرماندهان عالی نیروهای مسلح به شهادت رسیدند را به محضر فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، خانواده معظم ایشان، نیروهای مسلح و ملت شریف و حماسه ساز ایران تبریک و تعزیت عرض نمایم.



امیر شهید نصیرزاده، که عمر پربرکت خود را در راه دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی سپری نمود، از سال ۱۳۶۱ در سنگر جهاد نظامی، خدمت خود را آغاز کرد و در دوران پرافتخار دفاع مقدس هشت‌ساله، با شجاعت و تخصص در قامت یک خلبان دلاور نیروی هوایی ارتش، حماسه‌ها آفرید.



مسئولیت‌های خطیر ایشان در دوران پس از دفاع مقدس، از جمله "ریاست ستاد نیروی هوایی ارتش"، " فرمانده نهاجا" و "جانشین ستاد کل نیروهای مسلح"، نشان از درایت، تعهد و شایستگی‌های برجسته علمی و عملی ایشان در عرصه‌های فرماندهی و مدیریتی بود. سپس در کسوت "وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح" تا هنگامه شهادت، با نگاهی راهبردی و تلاشی بی‌وقفه جهادی و انقلابی، در جهت ارتقاء توان دفاعی و خودکفایی نظامی کشور و ارتقای توان بازدارندگی ایران اسلامی گام برداشت و نقشی کلیدی در توسعه صنایع دفاعی و تأمین نیازمندی‌های نیروهای مسلح ایفا نمود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همرزمی با این امیر سپاه اسلام را افتخاری بزرگ برای خود می‌داند و یاد و خاطره ایثارگری های ایشان برای این نسل و نسل‌های آینده چراغ راهی خواهد بود که نه تنها پایوران نظامی که آحاد جوانان کشور در دفاع از میهن خود مشی ایشان را سرلوحه رشادت‌های خود قرار خواهند داد.



فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی