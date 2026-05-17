به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی خموشی با اشاره به تاکسی‌های برقی که آرم تاکسیرانی ندارند، اظهار داشت: بعضی از خودرو‌ها به علت نداشتن آگاهی یا به دلیل اتفاقاتی که در جنگ اخیر افتاد و خودرو‌ها آسیب دیده بود، برای ترمیم خودرو یا هر دلیل دیگری آرم و علائم خود را منفک کرده بودند.

وی با تأکید بر اینکه در این راستا به همه رانندگان تاکسی‌های برقی اطلاع رسانی کردیم که این اقدام تخلف بوده و تا پایان اردیبهشت ماه به رانندگان فرصت دادیم تا برای گذاشتن علائم اقدام کنند، ابراز امیدواری کرد این موارد از سوی رانندگان رعایت شود.

معاون نظارت بر امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در ادامه تأکید کرد: ما از ابتدای خرداد ماه قطعا در سطح شهر با رانندگانی که نسبت به فک آرم و علائم خودرو‌های خودشان اقدام کرده باشند برخورد قانونی خواهیم داشت.