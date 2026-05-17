معاون نظارت بر امور مناطق تاکسیرانی شهرداری تهران در خصوص تاکسیهای برقی بدون آرم و علائم تاکسیرانی، گفت: این اقدام تخلف بوده و تا پایان اردیبهشت ماه به رانندگان فرصت دادهایم تا برای گذاشتن علائم اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی خموشی با اشاره به تاکسیهای برقی که آرم تاکسیرانی ندارند، اظهار داشت: بعضی از خودروها به علت نداشتن آگاهی یا به دلیل اتفاقاتی که در جنگ اخیر افتاد و خودروها آسیب دیده بود، برای ترمیم خودرو یا هر دلیل دیگری آرم و علائم خود را منفک کرده بودند.
وی با تأکید بر اینکه در این راستا به همه رانندگان تاکسیهای برقی اطلاع رسانی کردیم که این اقدام تخلف بوده و تا پایان اردیبهشت ماه به رانندگان فرصت دادیم تا برای گذاشتن علائم اقدام کنند، ابراز امیدواری کرد این موارد از سوی رانندگان رعایت شود.
معاون نظارت بر امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در ادامه تأکید کرد: ما از ابتدای خرداد ماه قطعا در سطح شهر با رانندگانی که نسبت به فک آرم و علائم خودروهای خودشان اقدام کرده باشند برخورد قانونی خواهیم داشت.