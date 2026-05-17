به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرامرز حریری‌مقدم با اشاره به مصوبه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اظهار کرد: نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

وی افزود: پس از اجرای سیاست تغییر ارز، مبلغ ۲۰ هزار تومان به‌عنوان جایزه تحویل به دولت به این نرخ افزوده شد که بر این اساس، به‌طور متوسط ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به مراکز دولتی به کشاورزان پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به شرایط موجود و ضرورت تقویت امنیت غذایی کشور تصریح کرد: گندم به‌عنوان کالای اساسی و قوت غالب مردم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تأمین آن در اولویت برنامه‌های بخش کشاورزی قرار دارد.

حریری‌مقدم همچنین اعلام کرد: ارائه خدمات حمایتی به کشاورزان از جمله اعطای تسهیلات کم‌بهره، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری و تأمین نهاده‌های کشاورزی، منوط به تحویل گندم به مراکز خرید دولتی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و همراهی کشاورزان، شاهد خرید مطلوب گندم در سال جاری باشیم.