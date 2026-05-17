بازی نفت مسجد سلیمان و چوکا تالش به دلیل مشکل کارت بازیکنان چوکا برگزار نشد و پرونده به فدراسیون فوتبال رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دیدار دو تیم نفت مسجدسلیمان و چوکا تالش از هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرار بود ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه در ورزشگاه شهید بهنام محمدی برگزار شود که این مسابقه لغو شد.

تیم چوکا تالش با وجود حضور کامل اعضای تیم در مسجدسلیمان، به دلیل ستاره‌دار بودن کارت بازی تعدادی از بازیکنان خود، تنها مجوز استفاده از ۷ بازیکن را دریافت کرد و همین موضوع مانع از برگزاری مسابقه شد.

پس از دو نوبت ۱۵ دقیقه‌ای انتظار و حضور دو تیم در زمین مسابقه، اعضای تیم چوکا تمایلی به آغاز بازی نشان ندادند تا این دیدار رسماً برگزار نشود.

در نهایت، پرونده این مسابقه برای بررسی و صدور رأی نهایی به مراجع قضایی فدراسیون فوتبال ارسال خواهد شد تا تکلیف نتیجه این دیدار از سوی مسئولان مربوطه مشخص شود.

تیم نفت مسجدسلیمان نیز در پایان هفته هجدهم مسابقات لیگ دسته دوم با ۳۰ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد و همچنان یکی از مدعیان اصلی صعود به شمار می‌رود.