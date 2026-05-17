احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل‌شده در محدوده نصرآباد و میمه برای امروز و فردا وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان اعلام کرد: در چارچوب برخی اقدامات فنی و عملیاتی، احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل‌شده در محدوده نصرآباد، میمه و مناطق اطراف وجود دارد.

بر اساس این اطلاعیه، این انفجار‌های کنترل‌شده از ساعت ۱۲ ظهر امروز یکشنبه آغاز و تا فردا دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.

در این اطلاعیه تأکید شده است که این اقدام در قالب عملیات برنامه‌ریزی‌شده و تحت نظارت نیرو‌های تخصصی انجام می‌شود و صدا‌های احتمالی ناشی از آن جای هیچ‌گونه نگرانی برای مردم منطقه نخواهد داشت.