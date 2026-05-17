به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمد مهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری که در راس هیاتی از حقوقدانان و وکلا برای بررسی حقوقی حمله وحشیانه محور آمریکایی ـ صهیونی به مدرسه شجره طیبه میناب به این شهرستان سفر کرده است، در نشستی با حضور رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه، فرماندار، دادستان و نمایندگان مردم میناب و بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، شرایط و سازوکار‌های پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری جنایت مدرسه شجره طیبه و درمانگاه آبسالان را تشریح کرد.

معاون وزیر دادگستری گفت: باید روایت دقیق حقوقی از جزییات این جنایت هولناک مطابق قواعد حقوق بین‌الملل انجام شود، بویژه اینکه این اقدام جنایتکارانه بدون رعایت اصول تفکیک، احتیاط و تناسب صورت گرفته است.

غمامی افزود: هدف قرار دادن ۲ مرحله‌ای مکانی که دارای همه نماد‌های کودکانه و آموزشی و سابقه بیش از ده ساله بوده و تا شعاع چند کیلومتری آن هیچ منطقه نظامی وجود ندارد آن هم با ۱۳ موشک، یک تراژدی ملی و بین‌المللی است. دستگاه‌های محلی باید همه تلاش خود را برای پیگیری موضوع مستندسازی و طرح دعاوی حقوقی و کیفری به عمل آورند.