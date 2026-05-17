رئیس آموزش و پرورش شهرستان قدس از ارزیابی سلامت و توانمندی‌های بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ نوآموز بدو ورود به دبستان در مراکز جامع سنجش این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس آموزش و پرورش شهرستان قدس گفت: در راستای اجرای برنامه ملی سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان، تا کنون در بخش مرکز جامع موظف از مجموع ۳۶۵۳ نوآموز ثبت‌شده ۲۹۸۲ نفر و در بخش مرکز غیرموظف نیز از مجموع ۵۲۹ نوآموز ثبت شده، تعداد ۴۰۲ نفر مورد ارزیابی و سنجش سلامت قرار گرفته‌اند.

محمد قاسمی افزود: فرآیند سنجش بدو ورود نقش اساسی در شناسایی به‌موقع توانمندی‌ها و نیاز‌های رشدی و آموزشی کودکان قبل از ورود به مدرسه را دارد و اجرای دقیق آن موجب ارتقای کیفیت فرآیند آموزش و هدایت تحصیلی نوآموزان خواهد شد.