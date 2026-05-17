سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: جلسه امروز مجلس شورای اسلامی با حضور ۱۱ عضو هیئت رئیسه، ۶ نماینده از کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مرتبط با موضوع به صورت حضوری و ۲۰۹ نماینده به صورت برخط، با دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس گودرزی گفت: دومین جلسه مجازی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌) با حضور ۲۲۶ نفر از نمایندگان در سراسر کشور به صورت حضوری و برخط برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه که به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی، نائب‌رئیس دوم مجلس و با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی برگزار شد، ۱۱ عضو هیئت رئیسه به همراه علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی و ۵ نماینده دیگر به صورت حضوری، ۲۰۹ نماینده به شکل برخط در جلسه شرکت کردند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: در دومین جلسه مجازی مجلس شورای اسلامی ابتدا گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و اقدامات انجام شده درباره مقابله با بیکاری از طریق حمایت از واحد‌های تولیدی متأثر از جنگ ارائه شد و در ادامه ۱۲ نماینده به بیان نقطه نظرات خود متناسب با موضوع جلسه پرداختند و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه گزارش با محوریت مشکلات معیشتی مردم و پیگیری اقدامات حمایتی از جمله کالابرگ و پاسخ به سئوالات نمایندگان پرداخت.