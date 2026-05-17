به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از اجرای طرح حفاظت از خرس قهوه ای خبرداد و گفت: در سال های اخیر خرس قهوه ای در ردیف حیوانات در معرض تهدید قرار گرفته و کوهستان سبلان به عنوان زیستگاه اصلی این حیوان باید مراقبت بیشتری شود .

سفیدی افزود: تشکیل جمعیت حامیان خرس قهوه ای، ضابطه مند کردن صعود کوهنوردان به سبلان و آموزش شهروندان، روستاییان و عشایر کوچنده، از جزئیات اجرای این طرح است.

وی افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست استان در سال جاری برنامه‌ای جامع برای حفاظت مشارکتی خرس قهوه‌ای سبلان تدوین کرده است که بر پایه رویکرد‌های نوین اکولوژیکی ـ اجتماعی طراحی شده و اجرای آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد، جوامع بومی و فعالان محیط زیست دنبال خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اشاره به افزایش حضور گردشگران و کوهنوردان در دامنه‌ها و مسیر‌های صعود سبلان تصریح کرد: ساماندهی و ضابطه‌مند کردن صعود به قله سبلان از مسیر‌های موجود، یکی از محور‌های بلندمدت این برنامه است که در قالب احراز هویت صعودکنندگان و راهنمایان گردشگری، ایجاد نظام تعرفه‌گذاری صعود و اختصاص درآمد‌های حاصل به مدیریت پسماند، حفاظت زیستگاه و ارتقای خدمات محیط زیستی منطقه پیگیری خواهد شد.

سفیدی همچنین تشکیل یک تشکل مردمی با عنوان «جمعیت حمایت از خرس قهوه‌ای سبلان» را از مهم‌ترین اقدامات پایدار در راستای افزایش تحمل اجتماعی و کاهش تعارضات انسان و حیات‌وحش عنوان کرد و گفت: این جمعیت با مشارکت دامداران، زنبورداران، کشاورزان، کوهنوردان، معلمان مدارس و فعالان محیط زیست منطقه شکل خواهد گرفت و می‌تواند نقش مؤثری در اجرای پویش‌های آموزشی، ثبت و گزارش مشاهدات خرس، نظارت مردمی بر مسیر‌های گردشگری، همکاری با تیم‌های واکنش سریع و حتی حمایت از خانواده‌های خسارت‌دیده ایفا کند.

وی مدیریت پسماند در روستا‌ها و مسیر‌های گردشگری را یکی از مهم‌ترین الزامات کاهش تعارض خرس قهوه‌ای دانست و افزود: نصب سطل‌های زباله مقاوم به خرس در روستا‌های پرخطر و ایستگاه‌های کوهنوردی سبلان، جمع‌آوری مستمر پسماند در مسیر‌های صعود، مدیریت باغات بدون حفاظت، ساماندهی کندو‌های زنبورعسل و ممنوعیت کامل تغذیه دستی خرس توسط گردشگران و کوهنوردان، از جمله اقدامات پیش‌بینی شده در برنامه عمل مذکور است که اجرای دقیق آن ضروری خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل آموزش و فرهنگ‌سازی را مؤثرترین راهکار کاهش تعارضات میان انسان و خرس قهوه‌ای عنوان کرد و گفت: اجرای کارگاه‌های آموزشی چهره‌به‌چهره در روستا‌های پرخطر، آموزش اجباری پیش از صعود، استفاده از راهنمایان محلی آموزش‌دیده در گروه‌های کوهنوردی، آموزش رانندگان خودرو‌های لندرور و توزیع اقلام فرهنگی و آموزشی با نماد خرس قهوه‌ای، از مهم‌ترین محور‌های آموزشی این برنامه است که به‌صورت مستمر اجرا خواهد شد.

وی همچنین از تشکیل گروه‌های دیده‌بان محیط‌بانی در مسیر‌های صعود و محدوده دریاچه قله سبلان خبر داد و اظهار داشت: این گروه‌ها با هدف حضور مؤثر میدانی، جلوگیری از تعارض میان کوهنوردان و خرس قهوه‌ای، کنترل رفتار گردشگران و ممانعت از تغذیه دستی حیات‌وحش، به‌ویژه در روز‌های اوج صعود به قله، فعالیت خواهند کرد.