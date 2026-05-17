پخش زنده
امروز: -
راهآهن جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه گردشگری ریلی، اقدام به راهاندازی قطار گردشگری تهران-کاشان کرده است. این سفر ویژه که با هدف آشنایی مسافران با جاذبههای تاریخی و فرهنگی این شهر تاریخی و شرکت در مراسم سنتی گلابگیری طراحی شده، پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدمحسن طباطبایی، مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری راهآهن، از راهاندازی قطار ترکیبی گردشگری تهران ـ کاشان خبر داد و گفت: «این اقدام در راستای سیاستهای راهآهن برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای شبکه ریلی و ترویج گردشگری ریلی صورت میگیرد.»
این قطار ویژه که با همکاری شرکت رجا راهاندازی میشود، صبح پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۶:۲۵ از ایستگاه تهران حرکت خود را آغاز خواهد کرد. هدف اصلی از این سفر، آشنایی مسافران با جاذبههای تاریخی و فرهنگی شهر کاشان و همچنین شرکت در مراسم سنتی گلابگیری است.
قطار گردشگری پس از گذراندن روز در کاشان و بازدید از اماکن دیدنی، در ساعت ۱۹:۰۵ عصر همان روز به سمت تهران بازمی گردد .
طباطبایی اعلام کرد علاقهمندان به شرکت در این تور گردشگری میتوانند از طریق سامانه یکپارچه فروش بلیت قطار، نسبت به تهیه بلیت اقدام نمایند.