با افزایش بروز واکنش‌های پوستی و آلرژیک در جامعه، بسیاری از افراد، حساسیت‌های پوستی و تنفسی را به اشتباه با عنوان «آلرژی» می‌شناسند و گاه با درمان‌های خودسرانه یا باور‌های عامیانه، روند بهبود خود را مختل می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سیدحسام‌الدین نبوی‌زاده»، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به تقسیم‌بندی انواع آلرژی اظهار کرد: آلرژی‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: نوع فوری که با سرعت زیاد و معمولاً طی چند دقیقه تا چند ساعت پس از تماس با ماده حساسیت‌زا بروز می‌کند، مانند قرمزی گونه نوزادان، حساسیت به برگ درختان، کهیر ناگهانی و آلرژی‌های غذایی و نوع تأخیری که علائم آن ساعت‌ها تا روز‌ها بعد ظاهر می‌شود، نظیر حساسیت به بدلیجات، فلزات و برخی داروها.

وی با تأکید بر نقش عامل محرک در بروز آلرژی تصریح کرد: در تمام انواع آلرژی، یک عامل تحریک‌کننده مشخص وجود دارد. اگر فرد آن عامل را از محیط زندگی یا تماس خود حذف کند، علائم آلرژیک باید بهبود یابند.

دکتر نبوی زاده افزود: برای مثال، اگر فردی پس از استفاده از بدلیجات دچار قرمزی و خارش در ناحیه تماس شود و پس از برداشتن آن، علائم به تدریج از بین بروند، این یک واکنش آلرژیک تأیید شده است.

وی درباره وضعیت‌هایی که بهبودی حاصل نمی‌شود هشدار داد: اگر با وجود حذف کامل عامل مشکوک، همچنان علائمی مانند قرمزی، خارش و زبری پوست باقی بماند، فرد حتماً باید به متخصص پوست مراجعه کند تا سایر علل زمینه‌ای بررسی شود. علائم اصلی آلرژی شامل قرمزی، خارش و زبری پوست است.

این فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی به دو باور نادرست و رایج در جامعه اشاره کرد و گفت: اولین باور این است که اگر نوزاد یا کودک خردسال توسط اطرافیان زیاد بوسیده شود، دچار اگزمای گونه یا قرمزی می‌شود. این تصور از نظر علمی هیچ مبنایی ندارد و بوسیدن به خودی خود نمی‌تواند عامل ایجاد واکنش آلرژیک باشد.

وی افزود: دومین باور رایج این است که اگر فردی به صورت ناگهانی کهیر بزند، عامه مردم می‌گویند دچار گرمی شده و بدنش واکنش نشان داده و توصیه به مصرف شربت عرق کاسنی یا شاطره می‌کنند که این باور نیز زمینه علمی ندارد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: این باور نیز از نظر پاتوفیزیولوژی آلرژی بی‌اعتبار است و ربطی به مکانیسم‌های علمی ایجاد آلرژی ندارد. چنین درمان‌های سنتی نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث تشخیص دیرهنگام و تشدید مشکل شود.

دکتر نبوی‌زاده در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به مشکل شایع پوستی در میان بانوان خانه‌دار اشاره کرد: خانم‌هایی که به طور مکرر و بدون رعایت اصول حفاظتی از شوینده‌ها و مواد پاک‌کننده استفاده می‌کنند، به درماتیت تماسی مبتلا می‌شوند. علائم این عارضه شامل خشکی شدید، ترک‌های دردناک پوست دست، خونریزی‌های سطحی و در مراحل پیشرفته، التهاب و عفونت ثانویه باکتریایی است.

وی برای پیشگیری از این مشکل توصیه کرد: بهترین راه، استفاده از دستکش‌های محافظ مناسب هنگام کار با مواد شوینده، مرطوب‌سازی مرتب پوست با کرم‌های نرم‌کننده و ترمیم‌کننده سد پوستی و در صورت تداوم علائم، مراجعه زودهنگام به متخصص پوست برای درمان هدفمند است.