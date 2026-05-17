افسران اقتصادی صنایع در واحدهای تولیدی و صنعتی میاندوآب، در سنگر تولید، اشتغال و صادرات ازاقتدار ایران صیانت می کنند.

استمرار تولید، اشتغال و صادرات در واحدهای تولیدی میاندوآب

استمرار تولید، اشتغال و صادرات در واحدهای تولیدی میاندوآب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با ایستادگی کارگران در خط مقدم تولید، صدا دستگاهها به صدای امید و زندگی تبدیل شده است.

امروزه افسران اقتصادی صنایع، توان خود را چند برابر کردند تا در سنگر تولید برای کشور نقش آفرینی کنند.

مدیر واحد تولیدی دستگاه‌های میوه خشک کنی گفت: تمام توان ما بر این بود که در جنگ تحمیلی سوم خط تولید را پایدار نگه داریم و نذاریم هیچ کارگری بی کار بشود.

رضا اشراقی افزود: ۳۵ نفر نیروی کار داریم که با تمام توان در خدمت به کشور در حال فعالیت هستم.

واحدی که با تولید دستگاه‌های خشک کن میوه و تفاله میوه، همچنین خشک کن‌های انجمادی شرکت‌های داروسازی و خط بسته بندی شرکت‌های تولیدی توانستند محصولات خود را علاوه بر بازار‌های داخلی به کشور‌های دیگر نیز صادر کنند.

منوچهر اشراقی مدیر تولید گفت: به غیر از تامین نیاز‌های کشورمان ما به کشور‌هایی از جمله عراق، ترکیه، آذربایجان، افغانستان و پاکستان نیز صادرات داریم .

میاندوآب به عنوان قطب تولید و صنعت آذربایجان غربی در ایام جنگ پای کار بود تا خللی در بخش تولید و صنعت این استان و کشور وارد نشود.

رمز پیروزی ایران عزیز، حفظ سه ضلع مثلث، نیرو‌های مسلح پای میدان، مردم عزتمند پای خیابان و افسران اقتصادی پای خط تولید است.