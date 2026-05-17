مدیر امور آب عجب شیر گفت:با تداوم و شدت بارش‌های اخیر میزان و حجم ورودی آب از سد قلعه چای به پیکره دریاچه ارومیه افزایش چشمگیری یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، پرویز ابراهیم نژاد بارش‌های اسفند پارسال ، فروردین و اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با سال گذشته و حتی بلندمدت را بی سابقه دانست و گفت: از زمان ایجاد و آبگیری سد قلعه چای در سال ۱۳۸۷ تاکنون چنین حجم آب در مخزن سد جمع نشده بود که امسال به واسطه بارش‌های بسیار خوب شاهد سرریز شدن آب سد بودیم.

وی با بیان اینکه حجم سد قلعه چای معادل ۴۲ میلیون مترمکعب تعریف شده است، اعلام کرد: در حال حاضر به دلیل آبگیری کامل سد که از اواخر اسفند ماه سال گذشته محرز شد، به تدریج راهاسازی آب سد به سمت بستر دریاچه ارومیه آغاز شد و به طور رسمی از هشتم فروردین ماه این اقدام در راستای برنامه‌های ستاد احیای دریاچه عملیاتی شد.

ابراهیم نژاد ادامه داد: از هشتم فروردین تاکنون به طور مرتب و بی وقفه مقدار ۱۰ تا ۱۵ مترمکعب بر ثانیه آب از سد قلعه چای روانه پیکره دریاچه ارومیه می‌شود و این حجم از آب ورودی در پاره‌ای از مواقع که بارش‌ها شدت زیادی دارد، افزایش نیز یافته است.

وی گفت:با توجه به بارش‌های دو روز اخیر در آذربایجان شرقی و شهرستان عجب شیر، میزان آب ورودی به بستر دریاچه ارومیه تا ۲۰ مترمکعب در ثانیه نیز افزایش یافته است که رقمی بسیار قابل توجه و بی سابقه می‌باشد.

ابراهیم نژاد ادامه داد: بر اساس آخرین آمار‌های موجود از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳۲ میلیون مترمکعب آب از طریق رهاسازی آب مخزن سد قلعه چای روانه دریاچه ارومیه شده است که تاکنون چنین آماری در طی عمر ۱۸ ساله سد سابقه نداشته است.

وی با اشاره به وضعیت بارندگی طی سه ماه اخیر در شهرستان عجب شیر، میانگین بارش‌ها در این منطقه را حدود ۳۰۰ میلی متر اعلام کرد و یادآور شد: این در حالی است که متوسط بارندگی‌ها در شهرستان از ۲۰۰ میلی متر تجاوز نمی‌کند و پارسال این آمار معادل ۱۷۰ میلی متر بود.

ابراهیم نژاد اضافه کرد: بر اساس آمار‌های موجود میانگین بارش در منطقه هرگلان عجب شیر طی ماه‌های اخیر به بیش از ۵۰۰ میلی متر رسیده است که رقمی بسیار قابل توجه و کم سابقه به شمار می‌رود.