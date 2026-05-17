تیم والیبال استینگز آیچی ژاپن به شکست حریف کره‌ای در دیدار رده‌بندی لیگ قهرمانان مردان آسیا به مقام سومی و نشان برنز این رقابت‌ها دست یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار رده‌بندی لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ یکشنبه ۲۷ اردیبهشت در پونتیاناک اندونزی آغاز شد.

تیم والیبال استینگز آیچی از ژاپن که روز گذشته در دیدار مرحله نیمه نهایی با شکست مقابل فولاد سیرجان از راه‌یابی به فینال بازماند، در آخرین مسابقه خود در این رقابت‌ها به مصاف هیوندای اسکای واکرز کره‌جنوبی رفت و سه بر صفر به پیروزی رسید و به مقام سومی و نشان برنز مسابقات دست یافت.

نماینده کره جنوبی در سه دست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۱ مغلوب حریف خود شد تا به عنوان چهارمی لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ اکتفا کند.

دیدار فینال لیگ قهرمانان مردان آسیا نیز از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز آغاز می‌شود و تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان و جاکارتا باهایانگ کارا پرسیس اندونزی برای کسب مقام قهرمانی به مصاف یکدیگر می‌روند.

کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) در راستای اهداف و استراتژی‌های جدید خود برای توسعه و گسترش والیبال به سوی حرفه‌ای‌تر شدن در قاره کهن، «مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان» آسیا را از سال ۲۰۲۵ با نام «لیگ قهرمانان مردان آسیا» برگزار کرد که تیم فولاد سیرجان سال گذشته و در نخستین دوره این رقابت‌ها در بین ۱۲ تیم شرکت کننده به مقام چهارمی دست یافت.