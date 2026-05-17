مدیر شبکه بهداشت و درمان پارسآباد از افتتاح مرکز سراج سلامت روانی و اجتماعی به صورت ویدیوکنفرانس توسط وزیر بهداشت در این شهرستان خبر داد و گفت: این مرکز گامی بلند در مسیر ارتقای سلامت اجتماعی منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دکتر جعفر بشیری اظهار داشت: مرکز سراج با هدف ارتقای سلامت روانی و اجتماعی به عنوان اولین مرکز منطقه شمال استان اردبیل با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای عضو شورای اجتماعی راهاندازی شده است.
وی افزود: این مرکز با تاکید بر مشارکت مردم و همکاری جامعه محلی، خدمات روانی و اجتماعی را ارائه میدهد و اهداف اصلی آن شامل کاهش آسیبهای اجتماعی مانند خودکشی، اعتیاد، سوء مصرف مواد، طلاق و جلوگیری از مفاسد اخلاقی، آموزش مردم در شرایط بحرانی و افزایش تابآوری اجتماعی است.
دکتر بشیری تصریح کرد: مرکز سراج در پارسآباد با ارائه خدمات تخصصی و حمایتهای اجتماعی، گام مهمی در ارتقای سلامت اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی در پارسآباد و مناطق اطراف آن برخواهد داشت.
وی ادامه داد: راهاندازی مرکز سراج پارسآباد نشاندهنده توجه ویژه به سلامت اجتماعی و روانی مردم این شهرستان است و ما امیدواریم با همکاری مردم و جامعه محلی، شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقا سلامت عمومی باشیم.
مراکز سراج آبان ماه سال ۱۴۰۲ با دستور رییسجمهور راهاندازی شد، طی این دستور وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف شد با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاههای عضو شورای اجتماعی اقدام به گسترش و توسعه مراکز سراج نمایند، به ازای هر ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر یک مرکز سراج در نظر گرفته شده است.