به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به لفاظی‌های مقام‌های آمریکایی در رابطه با موضوع تنگه هرمز و متهم‌کردن ایران به اخلال در بازار انرژی جهان، در شبکه ایکس نوشت: به نظر می‌رسد دروغ بزرگ بعدی که برای توجیه جنگ غیرقانونی انتخابی‌شان علیه ایران به دنبالش هستند، ادعای «حفظ صلح و ثبات بازار انرژی جهانی» باشد.

اما در جهان واقع، این جنگ‌افروزی بی‌پروای رژیم‌های آمریکا و اسرائیل بود که روند‌های دیپلماتیک در حال پیشرفت را نابود کرد و با تجاوز نظامی بی‌دلیل علیه ایران، موجب ناامنی مسیر‌های حیاتی انرژی شد؛ و اکنون با الگوبرداری از گوبلز که می‌گفت: «دیگران را به همان چیزی متهم کن که خود مرتکب آن هستی»، ایران را به بی‌ثبات کردن بازار انرژی متهم می‌کنند!

این، الگوی آشنا و نحس آنهاست: ابتدا بحران و جنگ می‌آفرینند، سپس با ادعای «بازگرداندن ثبات» و «دفاع از صلح»، آتش جنگ را گسترش می‌دهند. تاسیتوس، تاریخ‌نگار رومی نزدیک به ۲۰۰۰ سال پیش در «آگریکولا» از زبان منتقدان امپراتوری روم نوشت: «ویرانه می‌آفرینند و نامش را صلح می‌گذارند.»