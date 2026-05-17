رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی صادقانه درباره شرایط اقتصادی و جنگ ترکیبی علیه کشور، تصریح کرد که ارائه آمار غیرواقعی یا عادی‌نمایی وضعیت، به ناامیدی جامعه منجر می‌شود و التهاب‌آفرینی و مقصرسازی نیز در راستای اهداف دشمن قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه بررسی راهکار‌های مدیریت مصرف و تقویت تاب‌آوری شبکه تأمین پایدار سوخت کشور در شرایط جنگی، به ریاست آقای مسعود پزشکیان و با حضور وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

در این جلسه، آخرین وضعیت مصرف بنزین، میزان ذخایر راهبردی سوخت، روند تأمین و توزیع حامل‌های انرژی، سناریو‌های پیش‌روی کشور در حوزه انرژی و راهکار‌های افزایش پایداری شبکه تأمین سوخت در شرایط ویژه کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این نشست، با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری و مؤثر برای مدیریت مصرف انرژی، اظهار داشت: اگر به دنبال ارتقای تاب‌آوری کشور و عبور مطمئن از شرایط جنگی و فشار‌های خارجی هستیم، باید از همین امروز مدیریت و کنترل مصرف را به‌عنوان یک اولویت ملی در دستور کار قرار دهیم.

پزشکیان با اشاره به اقدامات دولت برای حفظ ثبات اقتصادی و تأمین معیشت مردم در شرایط کنونی، تصریح کرد: دولت همه ظرفیت و توان خود را برای مدیریت شرایط و پشتیبانی از زندگی مردم به‌کار گرفته و در این مسیر، از طریق فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و ارتباط مستمر با کشور‌های همسایه، برگزاری جلسات روزانه و هفتگی با اصناف، تولیدکنندگان، شبکه‌های توزیع و بخش‌های مختلف اقتصادی، روند تأمین کالا‌ها و خدمات اساسی را به‌صورت مستمر رصد و مدیریت می‌کند.

رئیس‌جمهور بر ضرورت تبیین صادقانه شرایط کشور برای افکار عمومی تأکید کرد و گفت: باید با مردم با صداقت سخن گفت و واقعیت‌های پیش‌روی کشور و تبعات ناشی از جنگ اقتصادی و فشار‌های خارجی را به‌درستی تبیین کرد. نه باید با ارائه آمار و اطلاعات غیرواقعی موجب ناامیدی و یأس در جامعه شد و نه می‌توان شرایط کشور را عادی جلوه داد. کشور درگیر یک جنگ ترکیبی و اقتصادی است و عبور موفق از این شرایط نیازمند مشارکت فعال مردم، به‌ویژه در کاهش مصارف زائد و غیرضروری است.

پزشکیان با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرایط موجود اظهار داشت: عملکرد مجموعه دولت و دستگاه‌های مسئول تا این مرحله قابل‌قبول، رضایت‌بخش و همراه با تلاش شبانه‌روزی بوده است. اگر بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات ناشی از جنگ و فشار‌های بیرونی، همه مشکلات و نوسانات قیمتی به دولت نسبت داده شود و این‌گونه القا شود که دولت عامدانه در مسیر افزایش قیمت‌ها حرکت می‌کند، این رویکرد غیر منصفانه، غیر مسئولانه و ناجوانمردانه است.

رئیس‌جمهور با دعوت از رسانه ملی، فعالان رسانه‌ای، صاحبان تریبون و چهره‌های اثرگذار اجتماعی برای همراهی در مدیریت افکار عمومی و تقویت انسجام ملی، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و همکاری ملی هستیم. همه کسانی که دغدغه کشور و مردم را دارند باید به‌جای تشدید فضای التهاب و مقصرسازی که اتفاقا خواست و برنامه اصلی دشمن در شرایط فعلی است، در مسیر آرام‌سازی جامعه، تقویت امید عمومی و کمک به عبور کشور از این مقطع حساس ایفای نقش کنند.

در ادامه این جلسه آقای پزشکیان به برنامه‌های غیرقیمتی دولت در حوزه مدیریت مصرف بنزین اشاره کرد و گفت: دولت مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی و فرهنگی را برای کنترل مصرف سوخت در دستور کار قرار داده که از جمله آن می‌توان به بازنگری در سهمیه‌های مصرفی، کاهش سهمیه افراد پرمصرف و پردرآمد، تشدید نظارت بر زنجیره توزیع و مقابله با قاچاق سوخت، توسعه مشوق‌های استفاده از حمل‌ونقل عمومی، کاهش سفر‌های غیرضروری با خودرو‌های شخصی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغاتی در زمینه اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی در مصرف بنزین یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای کشور است، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، تأمین و واردات بنزین با محدودیت‌هایی مواجه است و اگر مردم در مدیریت مصرف همراهی کنند، براحتی امکان اداره شرایط بدون بروز اختلال جدی وجود خواهد داشت.

رئیس‌جمهور همچنین با طرح ضرورت اولویت‌بندی منابع کشور افزود: باید این پرسش اساسی را مدنظر قرار دهیم که منابع ملی در شرایط کنونی باید صرف تقویت معیشت مردم و حمایت از اقشار مختلف شود یا هزینه تأمین سوخت برای مصارف غیرضروری؟ طبیعی است که اولویت دولت، تخصیص منابع به معیشت، رفاه و پشتیبانی از زندگی مردم است.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به روند ناعادلانه توزیع یارانه سوخت در سال‌های گذشته، بر ضرورت اصلاح ساختار‌های حمایتی در این حوزه تأکید کرد و گفت: حتما یکی از اهداف دولت، اصلاح روند توزیع یارانه انرژی و هدایت منابع حمایتی از سمت دهک‌های برخوردار و پرمصرف به سوی اقشار کم‌درآمد و کم‌برخوردار جامعه خواهد بود تا عدالت در بهره‌مندی از منابع عمومی کشور به شکل مؤثرتری محقق شود.