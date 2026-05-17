رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از رایگان شدن مترو و اتوبوس دفاع کرد و گفت: این موضوع هم به نفع مردم است هم به نفع شهر.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد آخوندی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۵ درآمد بلیطفروشی برای مترو دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و برای اتوبوس ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اگر نرخ کرایه اتوبوسهای بخش خصوصی نیز اضافه شود، درآمد حمل و نقل عمومی در مجموع چهار هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در بودجه ۳۲۲ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران چشمگیر نیست.
آخوندی در رابطه با پیشنهاد تعدادی از اعضای شورا مبنی بر طرح رایگان شدن بلیط مترو و اتوبوس، اظهار داشت: در حال حاضر عددی که بابت بلیط در این دو بخش از مردم دریافت میشود، درصد ناچیزی از قیمت تمام شده است و ناوگان مترو و اتوبوسرانی با کمکهای شهرداری تهران اداره میشوند.
وی تأکید کرد: هدف این است که ضمن درگیر کردن شهروندان در اداره شهر، ارائه خدمات در مترو و اتوبوسهای بی آرتی و ملکی شهرداری به بخش زیادی از مردم که در طرح پیشبینی شده به صورت رایگان صورت بگیرد.مترو و اتوبوس در تهران همچنان رایگان است
احمد صادقی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران هم گفت : در طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس پیشبینی شده است که تا زمان طی شدن مراحل بررسی و تصویب نهایی، روند رایگان بودن استفاده از مترو و اتوبوس همانند گذشته ادامه داشته باشد.
صادقی افزود : طرحی وجود دارد که بر اساس آن استفاده از مترو و حملونقل عمومی برای برخی گروههای اجتماعی به صورت رایگان یا با شرایط ویژه در نظر گرفته میشود.