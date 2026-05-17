عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به محور‌های پنج‌گانه پیام اخیر رئیس مجلس، تاکید کرد: برای عبور از شرایط فعلی باید تامین مالی بازسازی صنایع آسیب‌دیده، احیای ظرفیت صادراتی و مدیریت بحران انرژی با مشارکت واقعی مردم دنبال شود؛ چرا که بدون حضور مردم، حل مشکلات حوزه تامین مالی و انرژی امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن زنگنه با اشاره به پیام اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی و محور‌های پنجگانه این پیام، از جمله برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، گفت: ما باید برای رفع مشکلات تامین مالی، اقدامات جدی را مدنظر قرار دهیم. یعنی بتوانیم منابع لازم را برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده، مراکز مسکونی و ساختمان‌ها سریع‌تر فراهم کنیم تا دوباره ظرفیت صادراتی و ارزآوری کشور احیا شود.

رشد تامین مالی و تقویت ظرفیت‌های انرژی بدون همراهی مردم بی نتیجه می‌ماند

نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی از مسائل وجود دارد که حتی اگر تامین مالی آن هم صورت بگیرد، باز زمان‌بر خواهد بود تا به ظرفیت‌های لازم برسیم که یکی از مهم‌ترین آنها حوزه انرژی است. هر دوی این حوزه‌ها، یعنی هم تامین مالی و هم انرژی، بدون همراهی مردم به نتیجه نخواهد رسید؛ بنابراین حتما باید به سمت طراحی مدل‌هایی برویم که مشارکت واقعی مردم را به این دو حوزه جلب کند.

منابع مردمی در جهت بازسازی اقتصادی؛ انتشار اوراق فولاد، و مس در دسترس

زنگنه ادامه داد: در حوزه تامین مالی، علاوه بر ایرانیان و هموطنانی که در داخل کشور حضور دارند و ممکن است منابع ارزی در منازل داشته و یا این منابع را به سمت بازار‌های کاذب هدایت کنند، باید سازوکاری فراهم شود تا این منابع به سمت بازسازی کشور سوق پیدا کند. این موضوع می‌تواند از طریق انتشار اوراق، اوراق فولاد، اوراق مس و همچنین توکنایز کردن - تبدیل حقوق مالکیت یک دارایی واقعی به توکن‌های دیجیتال - سرمایه‌ها و دارایی‌هایی که می‌تواند پشتوانه اوراق منتشره دولت یا بخش خصوصی باشد، محقق شود.

رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم، ایرانیان خارج از کشور هستند که طی ماه‌های اخیر بار‌ها اعلام کرده‌اند آمادگی مشارکت در سازندگی کشور را دارند. از آنجا که منابع این افراد ارزی است، می‌تواند کمک قابل توجهی برای تامین کسری منابع ارزی کشور باشد. البته این موضوع نیازمند فراهم شدن بستر‌های لازم از سوی بانک مرکزی و دستگاه‌های متولی است تا بتوان از ظرفیت منابع ایرانیان خارج از کشور که کم هم نیست، استفاده کنیم.

وی درباره حوزه انرژی نیز گفت: در این بخش دو راهکار پیش‌روی ما قرار دارد؛ نخست اینکه با ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، حرارتی، سیکل ترکیبی و همچنین احیای نیروگاه‌هایی که در صنایع پتروشیمی و فولاد آسیب دیده‌اند، ظرفیت تولید انرژی را افزایش دهیم. اما این مسیر زمان‌بر است و حتی در صورت تامین سرمایه نیز بازگشت به ظرفیت قبلی حداقل دو تا سه سال زمان خواهد برد.

با ۱۰ درصد در صرفه جویی می‌توانیم از بحران کمبود انرژی عبور کنیم

زنگنه تاکید کرد: بهترین راهکار در شرایط فعلی، صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری است. مردم می‌توانند در مصرف برق، گاز و بنزین صرفه‌جویی کنند و دولت نیز باید شرایط لازم را برای ارتقای بهره‌وری فراهم کند. در برنامه هفتم توسعه و در مواد ۴۶ و ۴۷ نیز این موارد پیش‌بینی شده است.

وی افزود: موضوع گواهی صرفه‌جویی نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود و شرکت‌ها هم می‌توانند با سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف، بخاری‌های بهره‌ور و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها به مدیریت مصرف کمک کنند. اگر تنها ۱۰ درصد در حوزه برق، گاز و بنزین صرفه‌جویی یا بهره‌وری ایجاد شود، می‌توانیم به راحتی از بحران کمبود انرژی که احتمال دارد در ماه‌های آینده با آن مواجه شویم، عبور کنیم.

رئیس مجلس در پیام اخیر خود هم به آسیب‌ها و هم به راهکار‌های اجرایی پرداخت

این نماینده مجلس اظهار کرد: بنابراین رئیس مجلس در پیام اخیر خود بسیار دقیق و کارشناسی هم به آسیب‌ها اشاره کردند و هم راه‌حل‌هایی را مطرح کردند که می‌تواند کشور را در عبور از بحران فعلی کمک کند.

سفارتخانه‌ها باید به قرارگاه‌های اقتصادی فعال تبدیل شوند

زنگنه در ادامه با اشاره به ضرورت فعال‌تر شدن سفارتخانه‌ها در حوزه اقتصادی گفت: امروز جنگ، جنگ اقتصادی است و هر دو طرف تمرکز خود را بر ضربات اقتصادی گذاشته‌اند. اگر ما از ابزار‌هایی مانند تنگه هرمز استفاده می‌کنیم، نگاه اقتصادی داریم و اگر آنها به دنبال محدودسازی مسیر‌های دریایی ایران هستند نیز با نگاه اقتصادی عمل می‌کنند؛ بنابراین در این شرایط انتظار می‌رود همه بخش‌های کشور از جمله سفارتخانه‌ها نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: سفارتخانه‌ها می‌توانند در احیای ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای تامین منابع ارزی، تامین مواد اولیه، واردات کالا‌های اساسی و همچنین طراحی مسیر‌های جدید تجارت خارجی با توجه به مسدود شدن برخی مسیر‌ها نقش‌آفرینی کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان تاکید کرد: انتظار می‌رود سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران به قرارگاه‌های اقتصادی فعال در کشور‌های محل ماموریت خود تبدیل شوند و در جنگ اقتصادی، نقش موثر و عملیاتی ایفا کنند.