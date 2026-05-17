

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حبیب‌اله رضادوست امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در گفتگویی با بیان اینکه امسال برای توزیع ۴۱ هزار جعبه تخم نوغان در سطح کشور برنامه‌ریزی شده است، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ جعبه تخم کرم ابریشم در سراسر کشور توزیع شده است.

وی با اشاره به اهمیت گیلان به عنوان قطب تولید ابریشم ایران اظهار داشت: برای استان گیلان ۱۲ هزار جعبه تخم نوغان پیش‌بینی‌شده که تاکنون ۶ هزار و ۸۰۰ جعبه بین نوغانداران این استان توزیع شده است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور، توسعه نوغانداری را عاملی موثر در ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی خواند و افزود: مشارکت نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، که توزیع 5000 جعبه تخم نوغان را انجام می دهد در کمک به معیشت پایدار خانواده ها بسیار موثر است.

رضادوست گفت: نوغانداری نیازی به سرمایه کلان ندارد و دوره بازگشت سرمایه آن بسیار کوتاه و 45 روزه است و در عین حال، می تواند نقش بزرگی در اقتصاد ابریشم ایفا کند.