رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از پیشبینی تولید حدود ۲۵۰ هزار تُن گندم در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: با وجود محدودیتهای آبی، وضعیت فعلی مزارع استان رضایتبخش است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرامرز حریریمقدم در برنامه گفتوگوی ویژه خبری این مرکز با اشاره به عملکرد سال گذشته اظهار کرد: پارسال حدود ۲۶ هزار تُن گندم در استان خریداری شد.
وی با بیان اینکه امسال به دلیل اجرای الگوی کشت و محدودیتهای تأمین آب در کانالها، سطح زیر کشت گندم آبی کاهش یافته است، افزود: در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم آبی و بیش از ۱۲۰ هزار هکتار گندم دیم در استان کشت شده که مجموع سطح کشت محصولات پاییزه گندم را به حدود ۱۲۴ هزار هکتار رسانده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجامشده، پیشبینی میشود امسال نزدیک به ۳۰۰ هزار تُن گندم آبی و دیم در استان تولید شود که با کسر میزان مصرفی کشاورزان برای بذر سال آینده و مصارف مزرعه، حدود ۲۵۰ هزار تُن آن قابل عرضه خواهد بود.
حریریمقدم درباره شرایط بارندگی و تأثیر آن بر تولید نیز گفت: تاکنون بر اساس اعلام رسمی سازمان هواشناسی، حدود ۲۰۰ میلیمتر بارش در استان ثبت شده است که نقش مهمی در بهبود وضعیت مزارع داشته است.
وی افزود: مهمترین مرحله رشد گندم، بهویژه در اراضی دیم، مرحله فیزیولوژیک تشکیل و پر شدن دانه است که تأثیر مستقیمی بر افزایش عملکرد دارد. خوشبختانه در حال حاضر وضعیت مزارع از نظر فیزیولوژیکی و زمانبندی کشت مطلوب ارزیابی میشود و مزارع آبی نیز از بارشهای اخیر بهرهمند شدهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ابراز امیدواری کرد با تداوم بارشها در مراحل حساس رشد، شاهد افزایش کمی و کیفی تولید گندم در استان باشیم.