پخش زنده
امروز: -
استاندار مازندران گفت: سیاست مدیریت انرژی نباید منجر به کاهش تولید صنایع مادر یا تعدیل نیروها شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران صبح امروز در جلسه مدیریت مصرف بهینه سوخت با تأکید بر اهمیت ارائه راهکارهای عملی به مردم برای کاهش مصرف انرژی، گفت: حفظ توان تولیدی صنایع مادر استان اولویت اصلی است و اجازه داده نمی شود محدودیتهای سوخت منجر به توقف تولید یا تعدیل نیروها در واحدهای تولیدی شود.
مهدی یونسی با بیان اینکه مدیریت مصرف باید هوشمندانه و با کمترین آسیب به بخش تولید باشد، افزود: همافزایی صنایع و بخش کشاورزی در مدیریت مصرف برق و سوخت برای ادامه روند تولید الزامی است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری از تأمین سوخت جایگزین خبر داد و گفت: سوخت مورد نیاز برای مرغداریها و گلخانهها به ترتیب برای ۱۵ و ۳۰ روز و برای مصرفکنندگان نفتکوره تا ۴۵ روز ذخیره و توزیع میشود.
تورج امانی افزود: سوخت ژنراتورها تا ۱۲ساعت و سوخت چاههای کشاورزی بر اساس پروانه بهرهبرداری و تأییدیه جهاد کشاورزی تأمین خواهد شد.
گزارش از زینب نجاتی