مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران از آغاز عملیات اجرایی ۱۷۳ پروژه همزمان در سطح راه‌های استان خبر داد. این پروژه‌ها شامل آسفالت، ایمن‌سازی، توسعه راه‌های روستایی، تعریض، نصب علائم و مرمت ابنیه فنی است که با هدف ارتقاء ایمنی و تسهیل تردد آغاز شده و در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهرداد جهانی، اعلام کرد که از ابتدای سال جاری، ۱۷۳ پروژه با محوریت ارتقاء کیفیت و ایمنی راه‌ها و همچنین توسعه راه‌های روستایی در استان تهران فعال شده است. این اقدامات که با تلاش راهداران و پیمانکاران صورت می‌گیرد، گستره وسیعی از فعالیت‌ها را شامل می‌شود.

از مجموع این ۱۷۳ پروژه، ۱۶۶ پروژه مربوط به حوزه راهداری و روکش آسفالت است و ۷ پروژه دیگر به راه های فرعی و روستایی اختصاص دارد. این پروژه‌ها در دسته‌های مختلفی از جمله آسفالت، ایمن‌سازی، و ابنیه فنی تعریف شده‌اند.

در بخش ایمن‌سازی، ۵۶ پروژه در حوزه‌های روشنایی، نصب تابلو و علائم، گاردریل، خط‌کشی، بلوک مفصلی و همچنین ۲۹ پروژه در زمینه اجرای آسفالت، روکش و لکه‌گیری راه‌ها فعال هستند. علاوه بر این، ۵۴ پروژه به ساخت و نگهداری ابنیه فنی و تقاطع‌ها اختصاص یافته و ۲۷ دستگاه ماشین‌آلات نیز در دست اورهال قرار دارند.

اقدامات دیگری مانند شانه‌سازی محورهای مواصلاتی، رفع نقاط پرخطر و پرتگاهی، تعریض و مرمت پل‌ها نیز در دستور کار قرار دارد تا سطح ایمنی راه‌ها به طور چشمگیری افزایش یابد. عملیات روکش آسفالت و نگهداری رویه در محورهای کریدوری، اصلی و فرعی نیز برای تسهیل تردد کاربران جاده‌ای در حال انجام است.

جهانی تاکید کرد که تمامی این اقدامات در راستای افزایش ایمنی تردد، ارائه خدمات مطلوب به کاربران جاده‌ای و تسهیل عبور و مرور صورت گرفته و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.