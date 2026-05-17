وزیر امور خارجه عراق پس از کسب رأی اعتماد گفت: در روز‌های اخیر و قبل از تشکیل دولت، با برخی مسائل و مشکلات مواجه شدیم که برای حل آنها و تقویت روابط با کشور‌های منطقه و جهان تلاش می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «فواد حسین» که مجددا به عنوان وزیر خارجه عراق انتخاب شده است، پس از کسب رأی اعتماد در گفت‌و‌گو با خبرنگاران تأکيد کرد: روابط با کشور‌های منطقه در طول هفته‌های اخیر تحت تاثیر جنگ منطقه‌ای قرار گرفت، اما هیچ گاه قطع نشد.

حسین خاطرنشان کرد که روابط عراق با کشور‌های حوزه خلیج فارس قربانی جنگ موجود شد و بغداد فورا برای ترمیم این روابط تلاش خواهد کرد.

پیش از این نیز «علی فالح الزیدی» نخست وزیر جدید عراق در نخستین سخنرانی خود پس از تحویل رسمی مسئولیت نخست‌وزیری، بر تقویت روابط عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی عراق بر اساس اصل احترام متقابل تأکید کرد و این رویکرد را بخشی از چشم‌انداز دولت جدید برای بازگرداندن جایگاه عراق در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی دانست.

نخست‌وزیر عراق در مراسم رسمی تحویل مسئولیت در بغداد اعلام کرد که دولت او در کنار اولویت‌های داخلی، سیاست خارجی متوازنی را بر اساس توسعه روابط با کشور‌های مختلف و حفظ منافع ملی عراق دنبال خواهد کرد.

وی تأکید کرد: عراق شایسته آن است که جایگاه تاریخی و نقش تأثیرگذار خود را بازیابد و مردم این کشور در فضایی همراه با ثبات و کرامت زندگی کنند.

پارلمان عراق روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت به ۱۴ وزیر دولت الزیدی رأی اعتماد داد و رأی‌گیری درباره ۹ وزیر پیشنهادی از جمله وزیر دفاع، کشور، فرهنگ و برنامه‌ریزی را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخت.

نخست‌وزیر و وزرای کابینه الزیدی پس از رای اعتماد در برابر رئیس پارلمان سوگند قانونی یاد کردند.