مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با بیان اینکه جنگ تحمیلی سوم نشان داد که بازی‌سازی فرصت خوبی برای انتقال پیام و دیپلماسی عمومی است، گفت: ما بر این باوریم که گیمر‌های جهان از بازی‌هایی که از جنگ رمضان بسازیم، استقبال خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد حاجی میرزایی، در سمینار «بازی‌های ویدیویی و دیپلماسی عمومی» که با هدف بررسی وضعیت صنعت بازی ایران در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، صبح امروز، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، برگزار شد، با طرح این سوال که چرا بازی یک رسانه است، اظهار داشت: بازی رسانه‌ای قوی‌تر از دیگر رسانه‌هاست و این سه دلیل دارد.

حاجی میرزایی، دلیل دیگر اثرگذاری رسانه‌ای در حوزه بازی را، تکرار آن دانست و اضافه کرد: شما یک فیلم را شاید را چند بار ببینید ولی در دنیای بازی‌های ویدئویی، بازی‌های آنلاین می‌شود، شما پایان‌بندی‌های مختلفی برای یک بازی دارید، بعد از پایان هم می‌تواند ادامه داشته باشد و اعداد زیادی از بازی کردن آدم‌ها از یک بازی دارید.

او گفت: برخی این اعداد را نشان افتخار می‌دانند و هیچ محصول فرهنگی دیگری با بازی قابل مقایسه نیستند. بازی‌هایی که ۱۵ تا ۲۰ سال پیش به بازار معرفی شده‌اند، اما نه تنها بازی می‌شوند که مسابقات رسمی هم دارند.

حاجی میرزایی نکته دیگر برای اهمیت دادن به بازی را، تفاخر و هویت یابی دانست و اظهار داشت: گاهی می‌خواهیم احساس برتری کنیم و بازی این احساس را خیلی خوب منتقل می‌کند.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ادامه داد: فیلم‌ها این ویژگی را ندارند، اما در حوزه بازی لیدر بورد (فهرست برگزیدگان) داریم، این بازی را چقدر بازی کردم، چند پایان را باز کردم، در چند دقیقه تمام کردم، در چه درجه‌ای از سختی بازی کردم. این ویژگی‌ها هم در حوزه بازی ارج و قرب می‌آورد که در دیگر حوزه‌های فرهنگی این گونه محبوبیت وجود ندارد.

حاجی میرزایی گفت: تنها چیزی که می‌تواند به حوزه بازی شبیه باشد، ادبیات علمی تخیلی است، مثلا مجموعه «ارباب حلقه‌ها» را می‌توان در نظر گرفت که بگویم من همه کتاب‌های آن را خواندم، کتاب‌های جانبی را هم خواندم، لغت‌نامه و دستور زبان آن را هم می‌دانم و زبان باستانی آن هم می‌دانم.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای افزود: مثل این هم خیلی‌ها هستند که این را بلدند، اما این را در حوزه بازی نداریم، عاملیت، تکرارپذیری و مهارت، سه عامل مهمی هستند که باعث می‌شود در حوزه دیپلماسی عمومی مورد استفاده قرار گیرند.

حاجی میرزایی جنگ رمضان را فضای مهمی برای ایجاد موقعیت استفاده از بازی برای روایت ایرانی خواند و گفت: استقبال از بازی‌های ایرانی در این بازه زمانی بسیار خوب بود.

او با اشاره به پویانمایی‌ها و کلیپ‌هایی که در زمان جنگ تحمیلی سوم در فضای مجازی فراگیر شد، گفت: این فرصت مناسبی برای ماست که بتوانیم کنار این محصولات رسانه‌ای، بازی‌هایی داشته باشیم که پیام ما را به جهان بگویند.