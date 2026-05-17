به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، از روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، کاوه خورابه معاون علمی پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با اشاره به رابطه وثیق میان «هویت ملی» و «صنعت نشر» اظهار کرد: نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صرفاً محلی برای عرضه و فروش کتاب نیست، بلکه عرصه‌ای برای بازتولید دانایی و تقویت زیست فرهنگی جامعه به شمار می‌آید.

وی گفت: نمایشگاه کتاب را باید ویترین اندیشه در بُعد کلان انسانی دانست؛ رویدادی که در آن دانش تخصصی با ذائقه عمومی پیوند می‌خورد و مسیر توسعه فرهنگی کشور هموار می‌شود.

معاون علمی پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به اهمیت نمایشگاه مجازی کتاب اشاره و اظهار کرد: نمایشگاه مجازی را نباید صرفاً جایگزین موقت یا اضطراری تلقی کرد، بلکه این بستر، ضرورت ناگزیر امروز و فردایان و گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت فرهنگی است. در فضای مجازی، محدودیت‌های جغرافیایی تا حد زیادی از میان برداشته می‌شود و پژوهشگران و علاقه‌مندان در دورترین نقاط کشور نیز می‌توانند همانند مخاطبان ساکن پایتخت به آثار علمی و فرهنگی دسترسی داشته باشند.

نمایشگاه مجازی کتاب جایگزین موقت نیست

کاوه خورابه معاون علمی پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

نمایشگاه مجازی امکان شناخت دقیق‌تر سلیقه مخاطبان را فراهم می‌کند

خورابه با اشاره به تاثیر این روند بر اقتصاد نشر گفت: کاهش هزینه‌های جانبی، تسهیل فرآیند توزیع و دسترسی مستقیم‌تر مخاطبان به ناشران، می‌تواند به تقویت چرخه نشر و حمایت از اقتصاد فرهنگ کمک کند؛ همچنین این بستر امکان شناخت دقیق‌تر نیاز‌ها و سلیقه مخاطبان را فراهم می‌کند.

خورابه در ادامه گفت: انجمن، علاوه بر برگزاری آیین‌های بزرگداشت مفاخر و تلاش برای احیا و مرمت یادمان‌های مشاهیر ایران، همواره «کتاب» را مهم‌ترین و ماندگارترین ابزار حفظ تاریخ و فرهنگ این سرزمین دانسته است.

معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با تأکید بر سیاست‌های پژوهشی این نهاد تصریح کرد: رویکرد ما هرگز مبتنی بر افزایش صرفِ تعداد عناوین منتشرشده نبوده است. هدف اصلی، تولید آثار مرجع و ماندگاری است که بتوانند به‌عنوان شناسنامه علمی و فرهنگی ایران مورد استناد قرار گیرند؛ مسیری که از حدود یکصد سال پیش آغاز و همچنان ادامه دارد.

وی در ادامه با اشاره به تازه‌ترین آثار منتشرشده انجمن در نمایشگاه امسال گفت: یکی از مهم‌ترین آثار عرضه‌شده، بازنشر و ویراست جدید «شاهنامه» فردوسی بر اساس تحریر عربی فتح بن علی بنداری اصفهانی است که با ترجمه زنده یاد استاد عبدالمحمد آیتی منتشر شده و از منظر مطالعات شاهنامه پژوهی، اثری بسیار ارزشمند به شمار می‌آید.

نمایشگاه کتاب فرصتی برای تجدید پیوند با میراث مکتوب است

خورابه همچنین از انتشار دوباره یکی از مهم‌ترین منابع حوزه عطارشناسی خبر داد و افزود: ویراست جدید کتاب «شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری» نوشته استاد بدیع‌الزمان فروزانفر نیز در نمایشگاه عرضه شده است. این اثر سال‌هاست که به‌عنوان یکی از منابع اصلی پژوهش در حوزه عطارشناسی شناخته می‌شود و انتشار دوباره آن می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز پژوهشگران و دانشجویان باشد.

او اضافه کرد: به کوشش انجمن، کتاب‌های شاهنامه عطائی (برزونامه)، مسالک البغیه، مقرنس سازی در هنر و معماری ایرانی - اسلامی، خیامی نامه، شرح نجات بوعلی (بخش طبیعیات)، غزالی از نگاه دیگر؛ همچنین کتاب‌های زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استادان: فرهاد ناظر زاده کرمانی، سعید حمیدیان، علامه سید ابوالحسن حافظیان، منوچهر صدوقی‌سها، الهه الهی، منوچهر ستوده و مجموعه مقالات همایش کلیه و دمنه و چند عنوان دیگر، از جمله آثاری است که در روز‌های آینده به زیور طبع آراسته و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

معاون پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پایان، با اشاره به حضور این نهاد در نمایشگاه امسال بیان کرد: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی امسال با بیش از ۴۶ عنوان کتاب در نمایشگاه حضور دارد که این آثار در سه محور اصلی دسته‌بندی می‌شوند؛ زندگی‌نامه‌های مستند مفاخر ایران، مجموعه تألیفات و ترجمه‌ها و تصحیح متون معتبر فارسی و غیرفارسی و آثار مرجع تخصصی در حوزه علم و فرهنگ.

وی در پایان تأکید کرد: در نگاه انجمن، کتاب سند هویت و موجودیت تاریخی ملت ایران است و نمایشگاه کتاب فرصتی برای تجدید پیوند با این میراث مکتوب به شمار می‌آید.