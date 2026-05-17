کارشناس سلامت مرکز بهدشت بافق: آیین افتتاحیه جشنواره سفیران سلامت در مدرسه خیری ابراهیمی بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، گودرزیان با بیان اینکه سفیران سلامت از میان دانشآموزان هر مدرسه انتخاب میشوند، گفت: این دانشآموزان آموزشهای لازم را در زمینههای مختلفی از جمله خودمراقبتی، بهداشت فردی، تغذیه سالم، حفظ محیط زیست، امداد و نجات و دیگر مباحث مرتبط با سلامت فرا میگیرند.
وی افزود: بر اساس این طرح، ۲۵ درصد از مجموع دانشآموزان هر مدرسه به عنوان سفیر سلامت انتخاب میشوند تا در ترویج فرهنگ سلامت و انتقال آموزشها به سایر دانشآموزان نقشآفرینی کنند.
کارشناس سلامت مرکز بهدشت بافق همچنین هدف از اجرای این طرح را ارتقای سطح آگاهی دانشآموزان و نهادینهسازی رفتارهای بهداشتی و سلامتمحور در مدارس عنوان کرد.
سخنرانی، اجرای سرود، مقاله خوانی و برپایی غرفههای سلامت و امداد و نجات و همچنین تقدیر از دانش آموزان سفیر سلامت مدرسه خیری ابراهیمی از برنامههای این مراسم بود.