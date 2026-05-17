دوسالانه ملی نغمهها و آواهای رضوی در آباده برگزار میشود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از برگزاری دوسالانه ملی نغمهها و آواهای رضوی در بهمنماه امسال به میزبانی این شهرستان خبر داد و گفت: دبیرخانه این جشنواره بهزودی فعالیت خود را آغاز میکند.
مهدی رنجبر از راهاندازی خانه هنرمندان در جوار پارک مشاهیر آباده خبر داد و افزود: با توجه به سابقه هنرمندان آباده در موسیقی و سرود، قرار است دوسالانه ملی نغمهها و آواهای رضوی بهمنماه امسال به میزبانی شهرستان آباده برگزار شود و دبیرخانه این جشنواره نیز بزودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.