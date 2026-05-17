به گزارش خبرگزاری صداو سیما مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: با صدور مجوز رسمی از سوی اداره‌کل موزه‌ها، فعالیت «موزه جهانی تخصصی رفوگری» در شهرستان بابلسر استان مازندران، همزمان با هفته میراث‌فرهنگی به بهره‌برداری می‌رسد. ، حسین ایزدی با تأکید بر اهمیت این اقدام، اظهار کرد: نخستین موزه خصوصی رفوگری جهان با هدف صیانت از هنر اصیل رفوگری، معرفی جایگاه آن درهند فرش‌بافی ایران و انتقال دانش استادکاران به نسل‌های آینده تأسیس شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود این مرکز می‌تواند به قطب آموزش، پژوهش و گردشگری فرهنگی در استان تبدیل شود.

ایزدی تصریح کرد: در این موزه، ابزارها، آثار تاریخی و شیوه‌های سنتی رفوگری به نمایش گذاشته خواهد شد تا جایگاه فرهنگی مازندران را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا دهد.

نخستین «موزه تخصصی رفوگری جهان»، در هفته میراث‌فرهنگی که از ۲۸ اردیبهشت ماه جاری آغاز می‌شود در شهرستان بابلسر به صورت رسمی افتتاح می‌شود.