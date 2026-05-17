به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرماندار ویژه آبادان در این جلسه محور‌های اصلی این نشست را مدیریت پسماند‌های شهری و بیمارستانی، بهسازی محیطی محلات، مقابله با معضل حیوانات ولگرد و نظارت دقیق بر استاندارد‌های بهداشتی فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی اعلام و با اشاره به اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌های شهرداری، بهداشت، محیط زیست و سازمان آب و فاضلاب، ضمن ابراز رضایت نسبی از روند پیشرفت کارها، بر لزوم استمرار و نظم در گزارش‌دهی تأکید کرد.

خسرو پیر هادی افزود: بر اساس تصمیمات این شورا، تمامی دستگاه‌های متولی موظف شدند گزارشات مکتوب اقدامات خود را به طور منظم به دبیرخانه شورای سلامت در شبکه بهداشت ارسال کنند تا از طریق جداول و بازرسی‌های میدانی مورد ارزیابی قرار گیرد.

او با تأکید بر اهمیت رضایت مردمی به عنوان معیار نهایی ارزیابی عملکرد، گفت: علی‌رغم شرایط حساس کنونی و ملاحظات مربوط به امنیت ملی، رسیدگی به سلامت مردم و بهداشت محیط در اولویت‌های قرار دارد.

در پایان این جلسه دستورالعمل‌های ویژه‌ای برای مقابله با بیماری‌های گرمسیری، از جمله تب مالت و سالک، از طریق تقویت عملیات سمپاشی و بهسازی محیطی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.