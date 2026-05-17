پخش زنده
امروز: -
تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری و دانشگاه ملی مهارت خراسان جنوبی با هدف تقویت زیستبوم، نوآوری و کارآفرینی به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی گفت: بر اساس مفاد این تفاهمنامه، طرفین بر توسعه همکاریهای مشترک در حوزههای پژوهش، فناوری، نوآوری، کارآفرینی و مهارتآموزی تأکید داشته و تلاش خواهند کرد با به اشتراکگذاری ظرفیتها و توانمندیهای خود، زمینه حمایت از کسبوکارهای نوپا، واحدهای فناور و استارتاپها را فراهم کنند.
ذوالفقاری افزود: از مهمترین محورهای این همکاری میتوان به طراحی و برگزاری رویدادهای نوآورانه و استارتاپی، نمایشگاهها و جشنوارههای علمی و مهارتی، حمایت از تجاریسازی ایدهها و اختراعات، توسعه شبکهسازی میان فعالان حوزه فناوری، جذب سرمایهگذاری برای واحدهای فناور و ارائه راهکارهای مبتنی بر مهارت و فناوری برای حل مسائل اقتصادی و افزایش اشتغال پایدار اشاره کرد.
وی گفت: بر اساس این تفاهمنامه، دانشگاه ملی مهارت خراسان جنوبی متعهد شده است با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی اعضای هیأت علمی و زیرساختهای آموزشی و آزمایشگاهی، در اجرای طرحهای مشترک پژوهشی و فناورانه، استقرار و حمایت از واحدهای مهارتمحور و همکاری در برگزاری رویدادها و برنامههای آموزشی و تخصصی مشارکت کند.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی افزود:ه پارک علم و فناوری هم در چارچوب این همکاری، خدمات حمایتی و مشاورهای به واحدهای فناور و استارتاپهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه ارائه داده و با برگزاری رویدادهای تخصصی، حمایت از فرآیند تجاریسازی ایدهها و محصولات فناورانه، شبکهسازی با سرمایهگذاران و همکاری در حوزه مالکیت فکری، زمینه توسعه فعالیتهای فناورانه و نوآورانه را فراهم خواهد کرد.
ذوالفقاری افزود: مدت اعتبار این تفاهمنامه سه سال تعیین شده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.