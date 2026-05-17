مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: متقاضیان واجد شرایط دارای پرونده ایثارگری که پیش از بهمن ۱۴۰۰ مشغول به کار شده اما هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند، می‌توانند با مراجعه به مناطق بنیاد شهید، پیگیر وضعیت استخدامی خود باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران از تداوم پیگیری‌ها برای تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران و همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری سومین آزمون ویژه استخدامی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر خبر داد.

امیر نبی‌زاده با اشاره به روند تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران گفت: تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران بر اساس قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران انجام شده است.

وی افزود: متقاضیان واجد شرایطی که دارای پرونده ایثارگری در بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند، پیش از بهمن ۱۴۰۰ شروع به کار کرده‌اند و تاکنون تبدیل وضعیت نشده‌اند، می‌توانند با مراجعه به مناطق بنیاد شهید و امور ایثارگران، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی خود را پیگیری کنند.

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: هر ساله موضوع تصویب مجدد قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در لوایح بودجه مطرح می‌شود و بنیاد نیز در راستای اجرای بند «ت» ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهاد‌های خود را ارائه کرده است.

نبی‌زاده با اشاره به وضعیت استخدام مشمولان آزمون‌های ویژه ایثارگران افزود: دومین آزمون خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر و مرحله تکمیل ظرفیت آن برگزار و اجرایی شده و بیشتر پذیرفته‌شدگان نهایی نیز کار خود را آغاز کرده‌اند.

وی گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تسریع در استخدام سایر پذیرفته‌شدگان، ضمن نظارت بر فرآیند جذب، پیگیری‌های مستمری از دستگاه‌های مشارکت‌کننده و مراجع متولی صدور مجوز استخدامی انجام می‌دهد.

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری سومین آزمون ویژه فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر خبر داد و افزود: بنیاد با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی، در حال جمع‌آوری پست‌های بلاتصدی دستگاه‌های اجرایی برای تعیین شغل‌محل‌های متناسب با شرایط مشمولان متقاضی است.

به گفته نبی‌زاده، بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین برای شناسایی متقاضیان این آزمون، سامانه پیش‌ثبت‌نام آزمون استخدامی را با هدف دریافت اطلاعات متقاضیان راه‌اندازی کرده است.