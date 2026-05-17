به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسمی از ورزشکاران برتر و هیئت هایی که بیشترین حضور را در تجمعات شبانه در نقده برای حمایت از انقلاب و نیرو‌های مسلح داشتند تجلیل شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نقده در این مراسم ضمن تقدیر از حضور پر شور ورزشکارن شهرستان نقده در تجمعات شبانه، افزود: امروز یکی از وظایف ذاتی ورزشکاران حمایت از انقلاب و وطن، بخصوص نیرو‌های مسلح است و این شهرستان بعنوان شهر طلایی ورزش باید در اخلاق و وظیفه شناسی نیز الگو تمامی ورزشکاران کشور باشد.

نوروز علیمردان با اشاره به اینکه در دوران جنگ تحمیلی سوم جامعه ورزشی شهرستان ۲ شهید معظم تقدیم ارزش‌های انقلاب نمود تصریح کرد: در این جنگ تحمیلی ۴ نفر از ورزشکاران این شهرستان نیز مجروح شده‌اند و این اداره با حضور هیئت های ورزشی تیمی را برای کمک به امدادگران در مواقع بحران تشکیل داده است.

در این مراسم از ورزشکارن برتر، روسای هیئت‌ها، مربیان و ورزشکاران فعال با اهدای هدیه تجلیل شد.