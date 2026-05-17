معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد بر لزوم تسریع فوری بانکها در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا علمدار یزدی در نشست کارگروه استانی تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با تاکید بر اولویت حاکمیت استان در رونق تولید و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار گفت: تسهیلات تبصره ۱۵ قانون بودجه، بستری کلیدی برای حمایت از اشتغال و توانمندسازی اقتصادی است و روند جذب و اعطای آن باید با جدیت رصد شود.
وی با صدور تذکر جدی به بانکهایی که در پرداخت این تسهیلات قصور یا تأخیر داشتهاند، تصریح کرد: ایجاد مانع در مسیر اشتغالزایی به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ بنابراین تمامی بانکهای عامل موظف هستند با حذف بروکراسیهای زائد، فرآیند پرداخت این مبالغ را فوراً تسریع بخشند تا متقاضیان در کوتاهترین زمان ممکن از این حمایتها بهرهمند شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد ادامه داد: مدیریت ارشد استان با هدف رفع موانع پیشروی کارآفرینان، نظارت مستمری بر عملکرد شبکه بانکی و نهادهای حمایتی خواهد داشت و با هرگونه سستی در مسیر پویایی اقتصادی استان برخورد جدی خواهد شد.