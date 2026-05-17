



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیرکل امور عشایر فارس از ایجاد ۸۷ اتراقگاه عشایری برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: این اتراقگاه‌ها با هدف ارائه خدمات و تسهیل امور در زمان کوچ به عشایر کوچنده یا کوچ‌رو ایجاد می‌شوند.

عبدالحمید کریمی اظهارکرد: این گونه طرح‌ها علاوه بر کمک به مدیریت مراتع و چرای دام، امکان ارائه خدمات بهتر به عشایر را فراهم می‌کند؛ البته این اتراقگاه‌ها به تدریج در شهرستان‌های مختلف استان شناسایی شده و با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و امور عشایر استان، تثبیت و تغییر و تحول خواهند یافت.

مدیرکل امور عشایر فارس تصریح کرد: در زمان کوچ، اداره کل امور عشایر به منظور مدیریت کوچ و کمک به تاخیر در کوچ از ییلاق به قشلاق و برعکس، اقداماتی از نظر حمایت‌های امنیتی، تغذیه دام، بهداشت انسان و دام، تامین آب و مباحث مختلف در این اتراقگاه‌ها اجرا خواهد شد.

کریمی عنوان کرد: با توجه به باران‌های خوب بهاری امسال، به منظور بهره‌وری مناسب از مراتع استان، تقویم کوچ عشایر استان با اعمال تاخیر در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ انجام شد؛ کمک به پیشگیری از آتش‌سوزی‌های احتمالی در اواخر بهار و تابستان، بهره‌وری از منابع در تغذیه دام، و رشد مناسب گیاهان مرتعی در مناطق ییلاقی تنها بخشی از نتایج مثبت این اقدام بود.



وی اضافه کرد: در حال حاضر ناوگان آبرسانی از مناطق قشلاقی به سمت ییلاقی جهت تامین آب شرب انسان و دام در حرکت هستند؛ ۵۴ دستگاه کامیون آبرسان در استان فارس وجود دارد که بر اساس ضرورت، به طور معمول در هر شهرستان قشلاقی یک کامیون مستقر می‌شود و مابقی به مناطق ییلاقی گسیل داده می‌شوند.



مدیرکل امور عشایر فارس گفت: در بحث تأمین آب برای عشایر در اواخر ۱۴۰۴ و ابتدای ۱۴۰۵، با کمترین مشکل در حوزه تأمین آب عشایر مواجه بودیم که به دلیل وفور باران و آب‌دار شدن چشمه‌ها در مناطق عشایری استان بوده است.

دسته‌بندی ایلات عشایر استان شامل ایل قشقایی، ایل خمسه، ایل لر بویراحمد و ممسنی و طوایف ایلات مستقل است؛ ایل قشقایی ۵۰ درصد، ایلات خمسه ۲۵ درصد، ایل لر بویراحمد و ممسنی ۱۵ درصد و طوایف مستقل نیز ۱۰ درصد جمعیت عشایر استان را تشکیل می‌دهند.

بر اساس آخرین آمار ثبتی از عشایر کوچنده که سال ۱۴۰۰ انجام شد، در حال حاضر ۲۶ هزار و ۷۸۰ خانوار عشایر در استان فارس وجود دارد که جمعیت نفری آنها ۱۲۰ هزار و ۶۸۶ نفر است.

عشایر کوچنده فارس با جمعیتی اندک، نقش حیاتی در تامین امنیت غذایی (تولید ۲۵ درصد گوشت قرمز استان) و حفاظت از مراتع دارند. آنها افزون بر سه میلیون و ۷۰ هزار راس دام را مدیریت می‌کنند و ۴۷ درصد صنایع دستی استان نیز محصول تلاش این جامعه است.